Mohli za ňu nenásytní bankári s podporou štátu. Ako vznikla posledná kríza?

Za začiatok krízy sa považuje 15. september a krach banky Lehman Brothers

28. mar 2021 o 11:38 Martin Lindák

Finančná kríza z roku 2008 je už síce dávno za nami, avšak jej dôsledky sú viditeľné aj dnes.

V novom videu zo seriálu Ekonómia ľudskou rečou sa pozrieme na to, ako vznikla finančná kríza v USA, vysvetlíme si mechanizmus fungovania menového systému a pozrieme sa aj na to, ako sa presunula do Európy. Tam sa zmenila na dlhovú krízu a narušila dôveru v spoločnú menu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/FEfMNDhi3G8