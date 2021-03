Chcel vyhrať voľby. Harabinova Vlasť sa posiela do konkurzu

Politická strana požiadala o bankrot

31. mar 2021 o 8:48 Tomáš Vašuta

Ak by išlo o vyhlásenia, bol by jednoznačným víťazom volieb. Štefan Harabin však v parlamentných voľbách neuspel. Strana, ktorej bol lídrom, získala vo voľbách len 2,93 percenta hlasov. Neznamenalo to len to, že sa nedostala do parlamentu, ale aj fakt, že od štátu nedostane ani euro.

Aj tento fakt spôsobil, že strana sa dostala do finančných problémov. Tie rieši radikálne – obrátila sa na súdy s prosbou o vyhlásenie bankrotu. Súdy jej vyhoveli. „Súd vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka Vlasť,“ píše sa v obchodnom vestníku.

O tom, že bývalý minister spravodlivosti za HZDS a sudca Najvyššieho súdu má politické ambície, sa špekulovalo už dlhšie. Prvým pokusom bola kandidatúra na prezidenta. Vo voľbách v roku 2019 obsadil Harabin tretie miesto, keď získal 14,35 percenta hlasov.

Tento výsledok však považoval za víťazstvo. „Jednoznačne som víťaz volieb, bez peňazí, bez podpory strán a bez podpory médií,“ vyhlásil po voľbách v relácii TA3 V politike. Napriek tomu vylučoval, že by v budúcnosti zakladal politickú stranu.

Už o pár mesiacov však bolo všetko inak. Začiatkom októbra ohlásil, že sa postaví na čelo politickej strany Vlasť. „Cítim, že už nemôžem zostať bokom,“ uviedol Harabin s tým, že chce krajinu chrániť pred „feťákmi a pedofilmi“. Vlasť vznikla premenovaním existujúcej Strany občianskej ľavice.

Prakticky od začiatku bola jeho strana spájaná s kontroverziami. Transparency International Slovensko (TIS) začiatkom minulého roka upozornila otázku financovania strany aj predvolebnej kampane. „Žiadna iná kandidujúca strana s takou nízkou šancou návratnosti peňazí nedostala také veľké pôžičky ako strana Štefana Harabina,“ upozornila TIS.

