Pandemické dávky sa zvýšia na takmer celú čistú mzdu. V čom je háčik?

Získať úrazový príplatok bude jednoduchšie.

1. apr 2021 o 14:30 Martina Raábová

BRATISLAVA. Štát zvýši pandemické dávky zo súčasných 55 na 75 percent vymeriavacieho základu (zjednodušene, hrubej mzdy). Zjednodušiť by sa mala tiež cesta k úrazovému príplatku.

Na to, že nemocenské dávky počas práceneschopnosti a ošetrovné člena rodiny (OČR) treba zvýšiť, dlhodobo upozorňovali epidemiológovia, ekonómovia aj dátoví vedci.

Podľa nich ide o motiváciu, aby ľudia dodržiavali karanténu v prípade covidovej nákazy, alebo mohli ostať doma s deťmi, ktorým pre pandémiu zatvorili školy.

Vyššie sadzby mal presadiť ešte predchádzajúci minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý sa po demisii vrátil do Národnej rady SR.

Do novely o sociálnom poistení sa napokon dostali cez jeho poslanecký pozmeňovací návrh, ktorý podal 30. marca. Ministerstvo s ním zmeny konzultovalo, platiť majú od 1. apríla. Majú však časové obmedzenie.

Koľko vychádzajú dávky po novom

Pandemické nemocenské a ošetrovné zaviedla vláda ešte vlani na jar. Na pandemickú OČR majú nárok rodičia, ktorí nemôžu dať dieťa do materskej či základnej školy, pretože sú zatvorené. Nárok na dávku má rodič starajúci sa o dieťa do 11 rokov, respektíve do 18 rokov, ak je dieťa ZŤP.