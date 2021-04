Úspech predali Američanom. Ako sa zrodil slovenský 3D sen?

Niečo také sa podarí len zlomku startupistov a mladých inovátorov.

1. apr 2021 o 12:14 redakcia INDEX

Preniesť skutočný svet do toho digitálneho môže byť až prekvapivo jednoduché. Softvérov, ktoré toto dokážu, nie je veľa a jeden z nich má značku Made in Slovakia.

Vyvíja ho firma Capturing Reality, ktorú v roku 2013 založila trojica programátorov Tomáš Bujňák, Martin Bujňák a Michal Jančošek. Za bezmála dekádu si vo svojej branži spravili meno – aj ako vynálezcovia, aj ako marketéri.

V marci ich firmu kúpila americká spoločnosť Epic Games, jeden z top producentov videohier na planéte. Niečo také sa podarí len zlomku startupistov a mladých inovátorov. Zvlášť ak svoj biznis štartovali od nuly. Väčšina z nich to považuje za splnený sen.

Pre chalanov z Capturing Reality sa to však predajom firmy nekončí. Príbeh ich firmy a úspechu je titulkovou témou aprílového čísla mesačníka INDEX, ktoré je už v predaji.

Zo žraloka rybka. Ako finančník Mario Hoffmann stratil silu a rozpadlo sa mu impérium?

Deväťdesiate roky minulého storočia priniesli mnoho biznisových príležitostí a ľahkých koristí. Toto obdobie zrodilo väčšinu podnikateľov, ktorých v súčasnosti označujeme prívlastkami milionár, kontroverzný podnikateľ, oligarcha alebo finančný dravec. Všetky by sa hodili aj na Maria Hoffmanna.

Ešte pred pár rokmi sa majiteľ skupiny Istrokapitál radil do prvej ligy finančníkov. K bohatstvu sa dopracoval aj vďaka žraločiemu inštinktu a talentu byť v správnom čase na správnom mieste.

Časy sa však zmenili a niekdajšiemu finančnému žralokovi vypadali zuby a snaha vyrovnať sa kamarátom z J&T a Penty patrí minulosti. Biznisový osud Maria Hoffmanna analyzuje INDEX v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

Z biznisplánu zdrap papiera. Čo podnikateľom priniesla korona?

Od začiatku pandémie prešiel rok a mnohé menšie i väčšie firmy bojujú o prežitie. Podnikatelia museli prepúšťať, škrtať náklady a najmä sa prispôsobiť podmienkam ekonomickej krízy a reštriktívnych opatrení.

Mnohé firmy majú aj v súčasnosti zatvorené predajne a prevádzku, v lepšom prípade fungujú aspoň online.

INDEX oslovil desať podnikateľov, ktorých sa obmedzenia dotkli najviac. Aké silné a slabé stránky pri svojom podnikaní počas pandémie objavili, ako ich využili alebo sa s nimi popasovali? A ako vnímajú štátnu korona pomoc?

Koncom minulého roka jedna z najväčších slovenských cestovných kancelárií Firo-tour ohlásila úpadok. Ešte v roku 2019 zažívala zlaté obdobie, oslavovala okrúhle dvadsiate výročie a investovala do reklamy. Pandémia prišla náhle a rýchlo zmietla roky vybudovaný biznis.

Za Firo-tour stál podnikateľ Marcel Siekel, ktorý v rozhovore pre INDEX otvorene hovorí, čím posledné mesiace prechádzal a prečo sa biznis cestovných kancelárií stal v čase turistického boomu extrémne rizikovým. Cestovky nie sú biznisom, kde sa stanete milionárom, hovorí.

Zamestnávajú desiatky tisíc ľudí, sú dôležitou súčasťou ekonomiky. Pandémia sa ich veľmi nedotkla, no aj tak sú uprostred búrlivého obdobia. Niektoré ohlasujú prepúšťanie, iné zasa nábor nových pracovníkov.

Vnútropodnikové financie, IT služby, zákaznícka podpora, outsourcing biznisových procesov. Zo Slovenska do celej Európy či dokonca do celého sveta. Čím žijú slovenské digitálne fabriky, ktorými sú centrá zdieľaných služieb?

Európska únia leje milióny do slovenských startupov. Kto ich získal, aké unikátne projekty u nás máme a s akými problémami zápasia?

Vedeli ste o tom, že pod Tatrami sa vyrábajú zubné pasty? A nie hocijaké. Keď Ján Jurík spolu so svojím synom Zlatkom pred dvadsiatimi rokmi navštívili rodinu v zámorí, všimli si, že Američania vo veľkom používajú bieliace produkty na zuby. „Vždy, keď môj dedo videl v niečom príležitosť, hneď sa toho chcel chytiť,“ spomína vnučka a dcéra zakladateľov Inés Peško Juríková.

V aprílovom INDEXE nájdete aj žalostný príbeh košického mesta duchov, rozhovor s pilotom Boeingu 787, ktorého pandémia prinútila chodiť po brigádach ale aj množstvo ďalších zaujímavých tém.

Ak sa vám INDEX páči, budeme radi, ak podporíte serióznu žurnalistiku rozšírením radov našich predplatiteľov a nové číslo dostanete každý mesiac do schránky.

Vopred ďakujeme za priazeň.