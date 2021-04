Hlina: Musím riešiť primitívny akt pomsty (rozhovor)

Politik a podnikateľ aj o dôvodoch meškania stavby.

5. apr 2021 o 23:28 Tomáš Vašuta

Koncom minulého roka to vyzeralo tak, že sa rodine podnikateľa a politika Alojza Hlinu podarilo po piatich rokoch získať všetky povolenia na projekt obnovy reštaurácie na Železnej studničke. Na poslednú chvíľu sa však voči rozhodnutiu odvolal jeden účastník.

A nie hocijaký. Proti postupu úradov sa postavil Ľubomír Balog, konateľ nebankovky Pohotovosť. Aj na jej praktiky v minulosti upozorňoval politik.

Aj o tejto téme sa INDEX rozprával s Alojzom Hlinom.

V rozhovore sa dočítate aj: Prečo trvá povoľovanie projektu tak dlho.

Ako riešila problém so Slávikom.

Či chce rodina projekt ešte realizovať.

Ako vníma situáciu v gastre.

Ako hodnotí pomoc vlády pre prevádzkovateľov podnikov.

Pred pár dňami ste na sociálnej sieti nahnevane reagovali, že projekt na Železnej studničke naberie meškanie kvôli odvolaniu. Čo sa stalo?

Stalo sa to, že koncom minulého roka bolo vydané stavebné povolenie, na ktoré sa mohol ešte niekto odvolať.

Jediný, kto sa odvolal, bol občan Balog. Občan Balog je zrkadlom občana Slávika, ale len v našom prípade. Nezachytil som, že by takto pripomienkoval iné projekty. On sa tesne pred koncom odvolal a tým pádom sa proces zastavil a putuje na okresný úrad.

Tým, že je korona, sa celé konanie naťahuje. Dnes nemáme ani predstavu o tom, kedy by sa mohlo rozhodnúť o dovolaní. Pritom celé odvolanie je absurdné a z časového hľadiska nám komplikuje situáciu.

Ako?

Občan Balog v odvolaní namieta okrem hlúpostí typu, že máme platiť pokuty za to, že nestaviame, pritom nestaviame preto, že on to zdržuje, namieta aj to, že nemáme platné výrubové povolenie. To je úplne absurdné, lebo ak by sa neodvolal, tak to výrubové povolenie sme mali platné do doby, do ktorej by sme to boli stihli, ak by sa neodvolal.

Jedna strana je meškanie, druhá strana zase nespokojný občan Balog, ako ho nazývate. Ide však o Ľubomíra Baloga, ktorý je konateľom nebankovky Pohotovosť, proti ktorej ste v minulosti ostro vystupovali. Myslíte si, že ide o vybavovanie si účtov?