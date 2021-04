Psychológ: Aj vo vašej firme je väčšina zamestnancov vyčerpaná a nevládze

Pandémia je s nami už vyše roka, narušila v spoločnosti zabehnutý systém, našu slobodu a pracovný režim. Strach a úzkosť má negatívny vplyv na psychickú pohodu dospelých i detí. Navyše snaha znížiť sociálny kontakt môže vyvolávať pocity izolácie a osamelosti, a to zvyšuje stres a úzkosť.

Psychológ Karol Kováč z Inštitútu stresu v rozhovore pre INDEX tvrdí, že do pandémie Slováci išli vyčerpaní a nevenovali dostatok času oddychu.

"Na Slovensku sme zaznamenali rozmach úzkostných porúch, ktorý je sedemnásobne vyšší než pred pandémiou, v prípade depresií až desaťnásobne," upozorňuje v rozhovore s tým, že po odznení pandémie sa v spoločnosti môže objaviť posttraumatický stresový syndróm.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa v rozhovore dočítate: Ako riešiť stresové situácie?

Čo robiť v situácii, keď stratíte prácu?

Prečo Slováci vstupovali do pandémie vyčerpaní a aké následky to môže mať?

Ako zladiť prácu z domu s rodinnými povinnosťami?

Je návšteva psychológa stále stigmou?

Môžem rozprávať za seba. Chodia k nám do Trnavy klienti aj z Bratislavy. Keď sa ich pýtam, prečo si nehľadajú lokálnych psychológov, zisťujem, že oslovili aj iných kolegov, ale majú plné poradovníky. Čakacia lehota je dlhá. U psychiatrov je situácia ešte horšia. Pred pandémiou sa na psychiatra čakalo tri až šesť mesiacov. Ak máte depresiu a pokúsite sa objednať teraz na začiatku apríla, pravdepodobne dostanete termín v júli. A to je obrovský problém.

Situácia s duševným zdravím sa u Slovákov tak zhoršuje?

Od roku 2015 sledujeme, ako sú na tom ľudia s vyčerpaním, ktoré súvisí so stresom. Mieru vyčerpania sledujeme diagnostikou autonómneho nervového systému účastníkov. Každý rok navštívime 24 slovenských miest a testujeme denne 70 až 85 ľudí.

Karol Kováč (37) Psychológ a zakladateľ Inštitútu stresu.

Je to organizácia, ktorá vznikla s cieľom pomáhať ľuďom efektívnejšie zvládať stresové situácie.

Psychológiu vyštudoval na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Za tie roky máme vzorku 12-tisíc účastníkov, z ktorej vyplýva, že viac ako polovica ľudí je vyčerpaných. Inými slovami každého druhého človeka zastihla pandémia oslabenejšieho a vyčerpanejšieho, so zníženou schopnosťou vedieť efektívne čeliť záťažiam.

To znamená, že druhá vlna pandémie a prudký nárast úmrtí je čiastočne spôsobených aj oslabeným organizmom?

Dáta, ktoré máme k dispozícii, to naznačujú. Unavený, vyčerpaný organizmus sa prejavuje aj zníženou imunitnou činnosťou, čím vzniká vyššia predispozícia na vznik a rozvoj ochorení. Pred pandémiou takmer 70 percent nami meraných Slovákov vykazovalo vyššie úrovne stresu.

To znamená, že príchod covidu-19 zastihol značnú skupinu ľudí už na začiatku vyčerpanú. To všetko v situácii, keď každý z nás potreboval sily na to, aby sa zorientoval, vytvoril novú stratégiu prežitia v súkromnom aj v pracovnom živote. To sa mohlo prejaviť na prežívanej až chronickej únave, väčšej psychickej a emočnej labilite a vyhorení. Metaforicky povedané, potrebovali sme sa oprieť a siahnuť do rezerv, u mnohých nebolo z čoho čerpať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vyhorenie a vyčerpanie sú si podobné. Rozdiel zistíte ľahko (rozhovor) Čítajte

Neprepadávať panike

Prečo je to tak?

Zdá sa, že zdravie pre nás nebolo prioritou v zmysle starostlivosti o seba a dodržiavaní vyváženosti medzi prácou a osobným životom. Zároveň nám dáta napovedajú, že možno ani nepoznáme spôsoby takzvaných kopingových stratégií, ktoré by nám mohli byť nápomocnými pri vyrovnaní sa so záťažovými situáciami.

Niekto sa pod stresom vyplače alebo vykričí, čo je skvelá stratégia, pretože dôjde k uvoľneniu napätia. Lenže nie je dobré to robiť na blízkom človeku. Sledujeme z rôznych štúdií, že prítomnosť pandémie zvyšuje domáce násilie páchané najmä na ženách naprieč krajinami.

Aké sú to stratégie?