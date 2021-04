Peniaze pre gastro aj cestovný ruch nestačili, otvárajú novú výzvu

Vláda schválila ďalšiu pomoc.

7. apr 2021 o 13:31 Martina Raábová

BRATISLAVA. Vláda v stredu rozhodla o zvýšení finančnej pomoci pre gastro aj cestovný ruch o ďalších 120 miliónov eur.

V najbližších dňoch plánuje otvoriť novú výzvu, v ktorej môžu podniky v sektore, ktorý pandémia zasiahla najviac, požiadať pomoc aj za obdobie od minuloročného novembra do tohtoročného marca.

Ministerstvo dopravy spustilo pomoc pre gastro a cestovný ruch vlani na jeseň. Podniky však mohli žiadať len o pomoc za apríl až október 2020.

Pôvodne bolo na pomoc vyčlenených sto miliónov eur. „Malo to stačiť do konca tohto roka. Teraz už vieme, že to nestačilo ani do konca roka 2020,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).

Ako to bude s novými podnikmi

Podmienky na získanie príspevku, ktorý môžu podniky využiť na pokrytie časti fixných nákladov, ostávajú nezmenené.