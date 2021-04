Vedia, čo chcete, dáta im dá banka. Malý startup má milióny klientov

Slovenská sporiteľňa nedávno spustila službu Moneyback. Ide o cashbackový systém, v ktorom pri platení kartou klienti dostávajú odmenu v podobe vrátenia časti zaplatenej sumy. Služba je súčasťou bankovej aplikácie George.

Za touto novinkou nestojí banka, ale malý startup Dateio. Sídli v Prahe a šéfuje mu Slovák Ivan Dovica s obchodným partnerom Ondrejom Knotom.

Firma pracuje s citlivými dátami od bánk, z ktorých v anonymizovanej forme vie identifikovať nákupné správanie kohokoľvek. Čím viac platíte kartou, tým sú dáta presnejšie a ponuka lepšie šitá na mieru.

Predvlani do tejto fintech firmy investovala Erste bank, matka Slovenskej sporiteľne a rovnako Air Bank. Kúpili podiel od vystupujúceho fondu J&T Ventures.

Startup má milióny klientov na Slovensku, Česku i Rumunsku a čoskoro mieri na ďalšie trhy, kde Erste Group pôsobí. Teda do Rakúska, Chorvátska a Maďarska.

Čo sa v rozhovore dočítate: Dáta o klientoch dodávajú banky. Čo z nich vie Dateio vyčítať?

Prečo budú vernostné karty supermarketov zbytočné?

Nehrozí narušenie súkromia, keďže dáta sú presné a vedia predikovať správanie klienta?

Čo je dôležitejšie: zabezpečiť banku ako platformu alebo si najprv zabezpečiť obchodných partnerov?

Ste viac technologická alebo marketingová spoločnosť?

Určite technologická. Do marketingu prinášame dáta. Obchodníci vidia prostredníctvom nás výsledky a dáta, ktoré sa dajú analyzovať a interpretovať.

Ivan Dovica (36) Vyštudoval Informatiku na Matematicko-fyzikální fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, a má PhD z aplikovanej matematiky z Technische Universität Berlin.

Pracovné skúsenosti má z IT i management consultingu.

V Dateio má na starosti hlavne technickú stránku firmy.

Ako teda systém, ktorý ste tento týždeň spustili v Slovenskej sporiteľni, zjednodušene funguje?

Základom našej platformy sú zľavové ponuky vo forme cashbacku, ktoré klientom prinášame do ich mobilného bankovníctva. Zľavu stačí jedným kliknutím aktivovať, čím sa prepojí s platobnou kartou klienta a následne už iba zaplatiť v obchode.

My túto platbu spracujeme a klient dostane zľavu vo forme cashbacku spať na svoj účet. Celé to funguje vďaka prístupu k informáciám o platbách, ktoré vyhodnocujeme. Vďaka dátam o platbách tiež dokážeme klientovi odporučiť zľavy, ktoré ho najviac zaujímajú.

Dáta o klientoch vám dodávajú banky. Čo z nich viete presne vyčítať?

Klient dá súhlas so spracovaním dát v anonymizovanej forme, takže my nevieme rozpoznať totožnosť klienta a vidíme ho pod anonymným ID. Dáta v našom prípade sú jednotlivé platby kartou. Poznáme tak celkovú nákupnú históriu spotrebiteľov - to ako a kde nakupovali. Na základe týchto dát vieme klientovi odporučiť spomínané zľavy. To je pridaná hodnota našej analytiky, pretože vieme vyhodnotiť, ako a v akej miere klient zareagoval na kampaň, ktorú sme mu ponúkli v mobilnom telefóne. Vieme tak poskytnúť pohľad na klienta cez takzvaný share of wallet, teda pohľad cez jeho peňaženku.

Skúste konkrétnejší príklad...