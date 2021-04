Sú svetová špička, vie o tom aj americká armáda. Zostali však na Liptove

Získali trojmiliónovú investíciu.

13. apr 2021 o 20:08 Jana Maťková

Slováci vyrábajú unikátne zariadenie, ktoré nemá vo svete konkurenciu. Vie na veľkú vzdialenosť odhaliť nebezpečné látky, ktorých už pár mikrogramov môže zabiť človeka. Uplatniť sa s ním ale plánujú aj v civilnom svete. Prečo firma SEC Technologies, ktorá má klientov po celom svete, ostala na Liptove a jej mozgy sa nerozpŕchli za hranice?

Michal Šimko, jej zakladateľ a výkonný riaditeľ v rozhovore vysvetľuje, aké je to podnikať na Slovensku a akým smerom by sa krajina mala uberať, aby bola úspešná.

V rozhovore s Michalom Šimkom sa dočítate: Prečo produkty SEC Techologies nemajú vo svete konkurenciu

Ako sa svetovej špičke podniká na Liptove

Čo pre firmu znamenajú súkromné a štátne investície

Ako podporiť vedu a výskum na Slovensku

Vaša spoločnosť SEC Technologies sa venuje vývoju a výrobe špičkovej technológie na detekciu plynov. Čo si máme pod tým predstaviť?

Naša spoločnosť vyvíja technológiu a zariadenia, ktoré vedia pomocou lasera detekovať plyny, a to na veľké vzdialenosti ažšesť kilometrov. Vieme detekovať nebezpečné plyny aj časť skleníkových plynov bez toho, aby sme s nimi prišli do kontaktu. Ide o optickú metódu, pri ktorej vyšleme infračervené žiarenie, to sa odrazí a na základe analýzy vieme povedať, aký a koľko plynu tam je.

Sme jediná spoločnosť na svete, ktorá vyrába aktívny diaľkový detektor. Máme citlivosť, ktorá je 30 až 100-krát lepšia, ako má naša konkurencia.

Michal Šimko je zakladateľ a výkonný riaditeľ slovenskej spoločnosti SEC Technologies. Získal titul PhD v odbore telekomunikácie z Vienna University of Technology, okrem toho študoval aj psychológiu v Bratislave. Po štúdiu sa venoval výskumu, potom pracoval v spoločnosti McKinsey & Company.

Kde sa vaša technológia využíva?

V troch oblastiach. Prvou oblasťou je obranný priemysel a bezpečnostné zložky. Tam ide o detekciu chemických bojových plynov, čiže naozaj nebezpečných látok, ktoré už v pár mikrogramoch môžu zabiť človeka.

Ďalej sa využíva v civilnej ochrane, to sú hasiči, polícia a posledná je envirooblasť, ktorej sa chceme venovať viac. Ide napríklad o detekciu skleníkových plynov.

Predstavte si, že v Bratislave sú tri takéto zariadenia a vedia detekovať úrovne CO2 v hlavnom meste. Táto informácia zatiaľ neexistuje, no vďaka našej technológií by to bolo možné.

Predpokladám, že Slovensko je na vašu technológiu príliš malý trh. Kde všade máte zákazníkov?

Príklad, ktorý môžeme zdieľať, sú USA. Sme rozbiehajúca sa firma, záujem je po celom svete, od Severnej a Južnej Ameriky, po Európu a ďalekú Áziu či Austráliu. Máme zákazníkov po celom svete a ich počet rastie.

Kde vidíme najväčší potenciál je práve envirosektor. Pôvodne sme týmto smerom nešli, no teraz si uvedomujeme, že aj my ako firma môžeme prispieť pridanou hodnotou.

Firmu vybudovali na skúsenostiach starších

Vaša firma vznikla v roku 2015 a bola postavená na skúsenostiach niekdajšieho Vojenského technického ústavu. Ako k tomu došlo?

Ešte v Československu a neskôr aj na Slovensku bol Vojenský technický ústav v Liptovskom Mikuláši, kde boli svetové kapacity a stále sú na rôzne oblasti.