Tri roky bez Pohody? Tam už moja fantázia prestáva fungovať, hovorí Kaščák

Festival hľadá alternatívne riešenie.

15. apr 2021 o 9:19 Nikola Bajánová

Festival Pohoda sa už druhý rok po sebe nebude pre pandémiu konať. Organizátori vymýšľajú alternatívne riešenia, no tie ani zďaleka nestačia na to, aby im v aktuálnej situácii pomohli. Dokonca minuloročné podujatie Pohoda in the Air finančnú situáciu festivalu, aj preto, že išlo o stream zadarmo, ani náhodou nevylepšilo.

Nikola Bajánová sa v tejto časti podcastu Index s riaditeľom festivalu Michalom Kaščákom rozpráva o tom, z čoho žijú, ako sa im darí, aká budúcnosť ich čaká, ale aj o tom, ako vôbec festivalová ekonomika funguje a čo s ňou robia korporácie.

V rozhovore tiež odznie, ako sme na tom so štátnou pomocou pre organizátorov hudobných podujatí, promotérov a ďalších, aj koľko by asi mala stáť v ideálnom prípade permanentka na celú Pohodu.

