Prečo je podnikateľ Matovič pre ministra Matoviča problém

Minister financií si na vysvetľenie pochybností čas nenašiel.

16. apr 2021 o 14:44 Nadácia Zastavme korupciu, Xénia Makarová, Zuzana Petková

Nový minister financií a bývalý premiér Igor Matovič podľa aktuálneho majetkového priznania nič nevlastní.

Majetok prepísal na manželku ešte v roku 2006. No kroky, ktoré v tom čase podnikol, sa javia skôr ako formálne. Jednak manželia s rozdelením majetku mesiace váhali a nakoniec, napriek prepisu firmy na Pavlínu Matovičovú, spoločnosť Regionpress naďalej riadil jej manžel.

Podľa dostupných informácií mohlo jeho konanie súvisieť so záujmom daňových kontrolórov o jeho živnosť. Tí vtedy dvíhali prst nad dovozom tlačiarenského stroja cez súčiastky či 200-tisíckami zaúčtovaných kilometrov na firemnom aute za jediný rok.

Na to, či presun majetku skutočne súvisel so záujmom daňových kontrolórov, minister financií neodpovedal. Na otázky o svojom podnikaní vyše týždňa nereagoval.

Nadácia Zastavme korupciu si vyžiadala podľa infozákona od súdu rozhodnutie o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) Matovičovcov. Požiadala o neho manželka Pavlína v lete 2006.

Zaujímavosťou je, že predmetom zrušeného spoluvlastníctva boli aj pozemky, z nich niektoré podľa katastra Matovičovci nadobudli v rovnakom mesiaci, ako o zrušenie BSM požiadali. Čiže s kúpou nehnuteľností nečakali už na rozdelenie majetku.

Súd žiadosti manželov vyhovel a s účinnosťou od 31. augusta 2006 BSM zrušil. Už nasledujúci deň, teda 1. septembra, ktorý je štátnym sviatkom, spísali manželia dohodu o tom, ako si majetok rozdelia. Všetky nehnuteľnosti, ale aj podiel v eseročke Regionpress, pripadol ,,výlučne“ manželke Pavlíne Matovičovej.

Zdalo by sa, že sa manželia ponáhľajú, avšak vlastnícke pomery si upravili až o niekoľko mesiacov neskôr. Až 23. apríla 2007 overili podpisy na dohode u notára a deň na to dohodu vkladajú do obchodného registra.

Dôvod delenia

Postup, kedy si manželia zrušia BSM, je pri živnostníkoch bežný. Tí totiž ručia za podnikanie celým svojím majetkom, štát im na neho môže siahnuť napríklad, ak dlhujú na daniach.

Podľa Matovičových starších vyjadrení mal zhruba od roku 2007 s daniarmi spor. Matovič si ešte v roku 2002 ako živnostník doviezol z Nemecka tlačiarenský stroj rozložený na súčiastky. Neskôr ho predal svojej firme Regionpress, no predtým ho už dva roky používal.

Daňoví kontrolóri mu dorubili daň, keďže podľa nich mal živnostník stroj evidovať nie ako obchodný tovar, ale ako výrobný prostriedok. Rozhodnutie neskôr daňové riaditeľstvo zrušilo.

Bolo ale pátranie daňových kontrolórov dôvodom zrušenia BSM? Minister financií na otázku neodpovedal. V rozhovore pre denník Sme pred rokmi vysvetľoval celú záležitosť s BSM takto: ,,Začínal som byť z majetku chorý. Uvedomoval som si, koľko mám na účte, kvapkalo mi na karbid.”

Dodal, že “odvtedy ženičke hovorím, že nič nemám a že keď niečo chce, musí sa rozhodnúť sama. A robí mi to dobre, cítim sa slobodný.“

Pravda to však celkom nie je. Jedinou spoločníčkou Regionpressu sa síce od apríla 2007 stala manželka, ale Matovič ostal ešte roky jediným konateľom firmy, teda manažérom, ktorý firmu a jej financie riadi.

Z orgánov firmy odišiel definitívne v roku 2010 po tom, čo sa stal poslancom Národnej rady. No ešte v roku 2014 za ňu vystupoval a dohadoval veci. Vyplýva to zo zverejnenej nahrávky medzi ním a kandidátom na prezidenta Radoslavom Procházkom, s ktorým riešil, za koľko mu Regionpress uverejní volebnú inzerciu.

Matovičovci predali firmu opäť, ale majú tam prokuristku Zaujímavý je aj ďalší predaj firmy Regionpress. Na jeseň 2017 predali Matovičovci firmu inej spoločnosti z oblasti tlačiarenstva. Tak nový vlastník - eseročka Z+M Press, ako aj nový konateľ sú blízki podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi. V Regionpresse sa okrem vlastníka a konateľa zmenil aj názov a adresa. No naďalej v nej ako prokuristka vystupuje osoba, ktorú si vybrali ešte Matovičovci. Prokurista je zjednodušene manažér firmy s vopred dohodnutými právomocami. Podľa aktuálnej stránky Regionpressu je aktuálna prokuristka aj šéfkou finančného oddelenia firmy. Matovičovci majú v tejto osobe prokuristky zjavne dôveru. Donedávna bola konateľkou Hotela Trnavan, ktorý patrí Matovičovej manželke.

Pohľad nového ministra

Igor Matovič ako nový minister financií bude rozhodovať o zmenách v zákonoch pre svoj rezort. Ale nepriamo bude pod neho spadať aj napríklad Finančná správa, ktorá má na starosti výber daní a ciel, či elitný daňový útvar KÚFS, ktorý má vyšetrovať nielen najväčšie colné a daňové úniky, ale môže odpočúvať a sledovať firmy a ľudí.

Sám Matovič má za sebou viacero daňových kontrol, niektoré prípady vyšetrovala aj polícia.

Kauzy riešila NAKA za vlády Smeru, keď bol Matovič opozičným poslancom. Napríklad možné skresľovanie účtovníctva v sume niekoľko desaťtisíc eur preverovala protikorupčná časť NAKA v Nitre.

Médiá tejto expozitúre pripisovali vplyv dnes väzobne stíhaného Norberta Bödöra, ktorý mal mať údajne dosah na špičky polície a na vládny Smer.

Vyšetrovanie sa nakoniec skončilo v roku 2017. A to preto, lebo vec, ktorú NAKA vyšetrovala, bola v tom čase už premlčaná. Vyšetrovateľ bol krátko na to povýšený na riaditeľa expozitúry NAKA.

Ako bude bojovať proti daňovým únikom

Niektoré podnikateľské postupy nového ministra financií však vzbudzujú pochybnosti u odborníkov na daňovo-právnu oblasť. Najmä v kontexte boja proti daňovým únikom, ktorý má v Programovom vyhlásení súčasnej vlády samostatnú kapitolu.

Kontroverzné z pohľadu odborníkov bolo znovunájdenie účtovníctva Matovičovej živnosti. Celý príbeh sa začal v lete 2008, keď Matovičov zamestnanec Pavol Vandák odkúpil od Matoviča jeho podnikanie. Predaj sa mal udiať len deň predtým, čo sa u Matoviča ohlásili daňoví kontrolóri.

Vandák sa hneď po kúpe mal väčšiny účtovníctva zbaviť. Matovič ale následne do dvoch mesiacov od predaja odstúpil.

Účtovníctvo sa nakoniec po rokoch predsa len našlo. Polícii ho z povaly rodinného domu v dedinke pri Trnave odovzdal samotný vtedajší opozičný poslanec Národnej rady Matovič.

Podnikateľ musí účtovníctvo držať aj dekády

,,Toto považujem za najvážnejšiu pochybnosť v súvislosti s medializovanými informáciami o podnikaní nového ministra financií. Strata, zahodenie či spálenie účtovníctva je naozaj niečo, čo do štandardného podnikania nepatrí,“ skonštatoval pre Nadáciu špičkový daňový odborník, ktorý si ale pre politické pozadie kauzy neželá byť menovaný.

Pre vysvetlenie, je základnou zákonnou povinnosťou každého podnikateľa uchovávať účtovníctvo aspoň desať rokov, ešte dlhšie musí držať niektoré doklady, ak má firma zamestnancov.

Postoj k rizikovým investíciám

Matovič ako minister financií bude mať na starosti aj legislatívu pre oblasť rizikových investícií. Takými sú napríklad aj zmenky. Ide o cenný papier, ktorý sa bežne v bankovníctve nepoužíva. No rozšírený je napríklad v privátnom bankovníctve pre bonitnejšiu klientelu. Zmenky nie sú ale napríklad chránené štátom tak ako bankové vklady.

Matovičova manželka pritom podľa medializovaných informácií investovala do zmeniek v posledných rokoch opakovane.

Pavlína Matovičová naposledy investovala niekoľko stoviek tisíc eur do zmeniek Arca Investments. No pred rokmi podľa uznesenia inšpekcie ministerstva vnútra investovala aj do zmenky J&T Private Equity.

Inšpekcia preverovala zverejnenie informácií o takzvaných neobvyklých operáciách na Matovičovej účte, kde sa spomínal aj nákup tejto zmenky. Banky hlásia na políciu operácie, ktoré sa im sumou alebo zameraním nezdajú byť štandardné pre daného klienta.

Ani na otázky k tejto téme Nadácii nový minister neodpovedal.

Pred rokmi, keď tému tejto zmenky vytiahli proti Matovičovi jeho oponenti, sa k nej ale podľa agentúry TASR vyjadril v zmysle, že ,,nikdy nevlastnil žiadnu zmenku voči tejto firme a tak sa ju nemohol ani nikdy pokúšať predať“.