Prečo nie je o Kočnerových DPH kauzách počuť

Daňové kauzy okolo Mariána Kočnera sa v minulosti často končili ,,stopkou" na polícii za podozrivých okolností. No následne po ich medializácii sa mnohé prípady buď opätovne otvorili, ako napríklad prevod hotelov na Donovaloch, alebo ich vyšetrovanie prevzali noví ľudia. A to tak na polícii, ako aj prokuratúre. No stále sme sa pri nich konkrétneho výsledku nedočkali.

Odpoveď na otázku, prečo je tomu tak, dáva čiastočne aj Kočnerova Threema. Práve tá odhalila jeho obriu sieť kontaktov. Vrátane najvyšších štátnych funkcií, ale aj mien na elitnom policajnom útvare NAKA.

Niektorých policajtov Kočner spomínal ako svoje kontakty, iných chcel zdiskreditovať.

V komunikácii ku kauze Glance House či zmenkám Markízy Kočner spomína napríklad Bibiánu Mašánovú, vyšetrovateľku NAKA. Donedávna práve ona riešila viaceré podozrenia z daňových únikov okolo Kočnerových nehnuteľností.

Mašánová v minulosti pre portál Aktuality.sk akýkoľvek vplyv Kočnera na svoju prácu odmietla. Teraz pre Nadáciu cez komunikačné oddelenie policajného prezídia reagovala, že ,,k uvedeným otázkam nebude poskytovať žiadne stanovisko“.

Jej nadriadení v polícii za ňou stoja. No podľa zistení Nadácie ju dozoroví prokurátori opakovane kritizovali pre ,,málo aktívny prístup“ práve v kauzách okolo Kočnera a z niektorých ju aj stiahli.

Správy z Kočnerovho mobilu sme získali vďaka spolupráci s medzinárodnou sieťou investigatívnych novinárov OCCRP a projektu Kočnerovej knižnice.

Súkromne sa nestretli

,,Ahoj. Nevieš sa prosím opýtať, čo je toto? To je kamošova žena a nerozumie, za akým účelom je volaná... A ani ja nerozumiem, čo to Bibiana rieši...,“ pýtal sa napríklad Kočnera vo februári 2018 neznámy pisateľ.

O mesiac neskôr sa zas o vyšetrovateľke bavil Kočner s Janou Šľachtovou, ktorá je v súčasnosti spolu s ním obvinená v kauze Donovaly. Šľachtová, ktorá figuruje aj v známej kauze Glance House, sa sťažovala na rázny postup vyšetrovateľky, Kočner ju upokojoval slovami: ,,Musí, buď v kľude.“

Bytovka Glance House už roky chátra. (zdroj: Marko Erd)

Už pred rokom, keď ju s Threemou konfrontoval portál Aktuality.sk, Mašánová uviedla, že sa s Kočnerom súkromne nikdy nestretla, ani sa ju nepokúšal ovplyvniť.

Informácie z Threemy spolu s ďalšími získanými podkladmi preverovala aj policajná inšpekcia na ministerstve vnútra. Petra Friese z jej tlačového oddelenia Nadácii odpovedala, že ,,výsledky preverovania počas minulého roka doteraz nepreukázali zákonný dôvod na vznesenie obvinenia“.

Vtedajší policajní nadriadení sa za vyšetrovateľku postavili a zdôraznili, že práve ona vzniesla obvinenie voči Kočnerovi a aj voči iným osobám.

A vedenie polície sa za Mašánovú postavilo aj po roku. ,,Dozor nad zákonnosťou vo vyšetrovaní vykonáva dozorový prokurátor, pričom z jeho strany neboli nadriadenému signalizované nedostatky vo vyšetrovaní. V uvedenej veci nebudeme poskytovať žiadne informácie,“ reagovala v týchto dňoch Denisa Bárdyová z komunikačného oddelenia policajného prezídia.

Čo však nie je celkom pravda. Pretože podľa odpovedí Krajskej prokuratúry Bratislava minimálne v jednom prípade dozorový prokurátor kontaktoval Mašánovej nadriadeného a ,,jej vedúcemu bolo uložené prideliť vec inému vyšetrovateľovi, ktorý v súčasnosti vedie vyšetrovanie.“

Málo aktívna

Ako spresnil prokurátor Matej Izakovič z krajskej prokuratúry, dôvodom bola ,,nečinnosť vyšetrovateľky“ a ,,nevykonávanie procesných úkonov v zmysle dozorovým prokurátorom uložených záväzných pokynov“. O akú kauzu išlo, prokuratúra nespresnila.

Rovnaká krajská prokuratúra dozoruje aj prípad Five Star Residence. Aj tu pri prvej previerke súčasného dozorového prokurátora bol ,,zistený málo aktívny prístup k vyšetrovaniu zo strany danej vyšetrovateľky, tejto boli preto uložené lehotované pokyny na ďalší postup, pričom pri ďalšej previerke bolo zistené, že väčšina pokynov s výnimkou jedného, boli vyšetrovateľkou aj splnené.“

Prípad je aktuálne pred skončením vyšetrovania a aj preto ho prokurátor Mašánovej neodňal, pretože pridelenie novému vyšetrovateľovi by si vyžiadalo nemalé časové nároky na opätovné naštudovanie veci.

Kauza Five Star sa týka budovy s luxusnými rezidenciami v centre Bratislavy, ktorú developovala Kočnerova firma a médiá informovali o neštandardných opakovaných prevodoch jemu blízkych bytov v tejto budove. Prevody bytov sprevádzali vysoké vratky DPH, ktoré si kupujúci vypýtali od štátu.

Za podozrivú kúpu siedmich bytov za 12 miliónov eur v rovnakej budove bol odsúdený za daňové úniky aj Ladislav Bašternák.

Na ,,špeciáli" prípady zlúčili

Rovnaká vyšetrovateľka figurovala donedávna aj v kauze opakovaného predaja golfového areálu Welten blízko hlavného mesta. Práve v tomto prípade mala podľa informácií Aktuality.sk Kočnera obviniť. Prípad dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry.

Golfový areál Welten v Báči. (zdroj: Zdroj: Welten.sk)

No ako zdôrazňuje spravodajský portál, k obvineniu došlo až potom, ako Kočner skončil vo vyšetrovacej väzbe pre falšovanie zmeniek televízie Markíza. A s obvinením bola Mašánová ,,úspešná až na druhý pokus, jej prvé uznesenie musel prokurátor zrušiť“.

Tento prípad už ale vyšetruje iný vyšetrovateľ potom, čo bol ,,v máji roku 2020 vydaný pokyn na spojenie trestnej veci označovanej ako Welten k trestnej veci označovanej ako Donovaly,“ spresnila hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Na margo dĺžky trestného konania uviedla, že tú ovplyvnili žiadosti o právnu pomoc do cudziny, potreba overenia novozistených skutočností ako aj rozsah dokazovania. Podľa Tökölyovej trvanie tejto veci je primerané a zodpovedá ,,aj reálnym možnostiam orgánov činných v trestnom konaní“.