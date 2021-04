Po Žilinkovi bez zmeny: šéf prokuratúry je doživotná one man show

Takmer do každého výberového konania sa prihlásil len jeden uchádzač - doterajší okresný funkcionár.

27. apr 2021 o 13:27 Nadácia Zastavme korupciu, Zuzana Petková

Keď nastúpil nový generálny prokurátor Maroš Žilinka, vyzval všetkých ambicióznych a čestných prokurátorov, aby sa hlásili na vedúce miesta v regiónoch. Vypísal výberové konania na okresných prokurátorov, ktorí mali vo funkciách končiť.

Po troch mesiacoch sa črtá výsledok. Takmer do každého “výberka”, ktoré sa uskutočnilo, sa prihlásil len jeden uchádzač - doterajší okresný funkcionár. A ten aj uspel.

Zveličene by sa dalo povedať, že ak niekto na prokuratúre raz viedol aspoň služobné auto, je vedúcim do smrti. Alebo aspoň do dôchodku.

Tie isté mená sa opakujú stále a hoci v mnohých prípadoch ide aj o kvalitných odborníkov, chýbajúcu súťaž o najvyššie funkcie označili v Správe o prokuratúre mnohí respondenti za jeden z hlavných nedostatkov systému. Bráni napredovaniu a konzervuje súčasný stav. Niektorí funkcionári totiž ostávajú na svojich miestach vyše 20 rokov.

Nadácia Zastavme korupciu sledovala posledné mesiace, ako dopadlo 18 výberových konaní po celom Slovensku. Ešte predtým, ako sa uskutočnili, oslovila aj Maroša Žilinku, prečo sa podľa neho v minulosti do nich prokurátori nehrnuli. Konkrétne dôvody síce nepomenoval, ale vyslovil nádej, že tentoraz to bude inak.

“Faktorov môže byť viacero. Veríme, že do aktuálne vyhlásených výberových konaní sa budú hlásiť prokurátori aktívnejšie,” konštatoval.

Viera nového generálneho prokurátora sa v realitu zatiaľ nepremenila. S výnimkou dvoch okresov sa doteraz všade o miesto uchádzal len jeden záujemca - doterajší okresný prokurátor alebo ten, kto bol poverený vedením. Modelovým príkladom môže byť Rimavská Sobota, kde sám so sebou súťažil šéf prokuratúry Gabriel Geško.

Namiesto do dôchodku, opäť vedúcim

Prokurátor pútal mediálnu pozornosť pred šiestimi rokmi, keď šéfoval prokuratúre vo Veľkom Krtíši. V služobnom aute ho totiž postrelil spolujazdec, krátko po incidente sa vzdal vedúcej funkcie.

Prípad vyšetrovala polícia, informácie v tom čase neposkytovala, a tak médiá skôr špekulovali, čo sa stalo a či to súviselo s jeho prácou. Na celú vec sa pozabudlo a Geško sa neskôr stal okresným prokurátorom v inom meste - v Rimavskej Sobote.

(zdroj: ilustr. foto: polícia fb)

Podľa uznesenia, ktoré visí na webe, prípad streľby v aute s Geškom skončil v roku 2015 zastavením trestného stíhania jeho kamaráta, ktorého polícia pôvodne obvinila z ublíženia na zdraví a ďalších trestných činov. Z uznesenia vyplýva, že na celú záležitosť mal zrejme vplyv alkohol.

Geško mal podľa uznesenia pridelenú ochranku s autom. V deň, kedy sa streľba odohrala, sa pred budovou prokuratúry okolo druhej popoludní stretol s bývalými spolužiakmi.

V uznesení sa ďalej píše, že jedného z nich vzal do auta a išli do vínnej pivnice degustovať víno. Neskôr nastúpili opäť do služobného auta s ochrankármi, cestou sa zastavili v pohostinstve po cigarety a potom pokračovali domov. Počas cesty došlo k inicidentu a priateľ, ktorému sa zdalo, že ho vezú niekam inam, Geška postretlil do nohy.

Svedkovia však opísali konflikt rôzne. Prokurátor tvrdil, že v aute po celý čas spal. Ochrankár zase vypovedal, že keď sa Geškov spolucestujúci začal dožadovať zmeny smeru jazdy, auto zastavili na kraji cesty a prokurátor s ním začal zápasiť o zbraň, tá mala vystretliť.

Geškovi končilo funkčné obdobie tento rok, GP preto vypísala aj na jeho pozíciu výberové konanie. Prihlásil sa ako jediný, pred výberovou komisiou okrem iného uviedol, že chce zlepšovať obraz orgánov prokuratúry a prokurátorov nielen v očiach odbornej verejnosti.

Komisiu presvedčil, výsledok bol jednoznačný a v jeho prospech 5:0. A to napriek tomu, že tento rok sa už oficiálne stane dôchodcom a Okresnej prokuratúre má šéfovať ďalších 5 rokov až do roku 2026.

Keďže prokurátor na vypočutí kládol dôraz na pozitívny imidž prokuratúry, Nadácia sa ho pýtala, ako to bolo s incidentom, či boli obaja pod vplyvom alkoholu a či neporušil pravidlá, keď do služobného auta vzal inú ako chránenú osobu, s ktorou trávil voľný čas.

Neodpovedal na to a ani na otázku, či v súvislosti s kauzou čelil disciplinárnemu podnetu a či to bol dôvod na jeho odchod z vedúcej funkcie. “Nie je mi zrejmé, čo sledujete otázkami týkajúcimi sa môjho súkromia,” reagoval.

Odvolal sa na zákon o obetiach trestných činov, ktorý sa podľa neho vzťahuje aj naňho a v zmysle ktorého má právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou. Ide o situácie, keď sa obeť násilia stáva opakovane obeťou v dôsledku necitlivého prístupu okolia.

Súd však nepotvrdil, že išlo o úmyselný násilný trestný čin, nakoľko prokurátorka zastavila trestné stíhanie údajného strelca, ktorý bol popri ublížení na zdraví obvinený aj z vydierania a poškodzovania cudzej veci. Dôvodom malo byť, že si konanie neuvedomoval.

“V čase trestného činu prekonal akútnu psychotickú epizódu s paranoidno halucinatórnym syndrómom s poruchami správania,” uvádza sa v uznesení. Spôsobilo to zrejme nadmerné požívanie alkoholu: “podľa znalcov sa jednalo o stav vzniknutý na báze organického poškodenia mozgu.”

Na vysvetľujúci mail, že nejde o súkromné vzťahy, ale o konanie, ktoré mohlo ovplyvniť chod prokuratúry a bol poškodený majetok štátu, nakoľko oprava služobného auta stála zhruba 1 500 eur, už nereagoval vôbec.

Zloženie komisií

Geška, ale aj iných prokurátorov v banskobystrickom kraji vyberali v podstate kolegovia z nadriadenej prokuratúry. Z 5-člennej komisie, štyria pôsobili na Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici, vrátane Jessy Hassana povereného vedením KP a jeho námestníka Petra Odaloša. Len jedna členka komisie bola z iného kraja.

Prokurátori, ktorých teraz aj v minulosti nadácia oslovila, uviedli ako dôvod, prečo sa neuchádzajú o vedúce miesta fakt, že takzvané “výberká” sú len formálne. Nadriadení majú podľa nich dopredu svojho favorita a toho si presadia bez ohľadu na to, akú úroveň predvedie pri vypočutí.

“Do vedenia sa tak dostávajú nie vždy tú najlepší, ale tí, čo sú zadobre s vedením. Kolega sa prihlásil pred piatimi rokmi napriek tomu, že mu bolo naznačené, kto je favorit a že si neželá konkurenciu. Samozrejme uspel ten druhý a potom mu ako šéf robil zle,” hovorí jeden z prokurátorov, ktorý nechcel byť menovaný. Tiež zvažoval kandidatúru na jeden z uvoľnených postov, ale napokon si rozmyslel.

Predseda Rady prokurátorov Stanislav Jakubčík hovorí, že ich mrzí takéto vnímanie pomerov na prokuratúre. Rada pred výberovými kolami rovnako vyzývala prokurátorov, nech sa uchádzajú o funkcie.

Jakubčík pôsobí na žilinskej krajskej prokuratúre. Ani v Žilinskom kraji k veľkej obmene nedošlo. Zo siedmich výberových konaní, bolo úspešných šesť. Z toho piati sú doterajší okresní prokurátori a jeden nový.

V Liptovskom Mikuláši uspel doterajší námestník Marián Vagač. Doterajší okresný prokurátor Ján Gondžur je v dôchodkovom veku.

Výnimkou medzi okresmi na Slovensku je Bardejov, tu skončil doterajší šéf prokuratúry Ján Fertaľ na druhom mieste. Na prvom sa umiestnil prokurátor Martin Tuleja, pred komisiou hovoril aj o tom, aké dôležité je zaisťovanie majetku a finančné vyšetrovanie.

Komisie vybrali kandidátov na okresných prokurátorov, väčšinu z nich potvrdila aj Rada, ktorá je samosprávnym orgánom a odporučila ich generálnemu prokurátorovi aj vymenovať. Ten tak už v mnohých prípadoch aj urobil.

Dôvodom desiatok výberových konaní na vedúce funkcie v prokuratúre bolo, že doterajším okresným prokurátorom uplynulo päťročné funkčné obdobie, ale tiež zmena organizačnej štruktúry Úradu špeciálnej prokuratúry a zvýšenie počtu miest na ÚŠP. Vypísaných je ešte ďalších desať výberových konaní, najmä v Bratislavskom kraji, v Martine sa bude výber opakovať.

Budova Generálnej prokuratúry v Bratislave. (zdroj: TASR)

Žilinka konštatoval, že prehodnotil zloženie výberových komisií a vymenoval, respektíve odvolal viacerých členov prípadne ich náhradníkov.

“Toto opatrenie by malo prispieť k objektívnejšiemu výberu najkvalitnejších a najschopnejších vedúcich,” dodal s tým, že konkrétne zloženie komisií na úrovni okresoch zabezpečili krajské prokuratúry.

Nový generálny prokurátor hovorí, že podporí návrhy, ktoré posilnia transparentnosť, vrátane otvorenosti výberových konaní a zmien pravidiel, ktoré sa týkajú ich kreovania.

Výber prokurátorov musí byť podľa neho nezávislý od politického vplyvu, spravodlivý, otvorený pre všetkých vhodných kandidátov. Viaceré opatrenia však budú závisieť od legislatívnych zmien súčasnej právnej úpravy.

Čo by pomohlo

Podľa súčasného znenia zákona vytvára databázy kandidátov na členov výberovej komisie rada prokurátorov a generálny prokurátor.

Vo výberovej komisii môžu byť len prokurátori, pričom najmenej 3 členovia sú menovaní Radou, zvyšní generálnym prokurátorom. Aj prípad prokurátora Geška ukazuje, že tento spôsob skladania výberových komisií potrebuje vylepšenie.