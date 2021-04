Nikdy ste ho naživo nevideli, je to váš nový kolega

Ako prebiehajú online pohovory?

28. apr 2021 o 13:33 Jana Hambálková

Ranná káva či spoločný obed, počas ktorého by si "oťukali" nového kolegu, sa počas pandémie v mnohých firmách nekonajú. Zamestnanci, ktorí vedia robiť z domu, sú už mesiace vysťahovaní z kancelárií. A aj tí noví do práce prídu na úvod podpísať pracovnú zmluvu a vyzdvihnúť si počítač či inú potrebnú techniku. Všetko ostatné prebieha len virtuálne.

Povinný home office vláda zrušila zhruba v polovici apríla. Zamestnanci sa však ešte húfne do kancelárií naspäť nevracajú. Aj po prvej vlne pandémie minulý rok sa veľké spoločnosti do officov vracali len postupne. Ani v lete pritom do práce ešte nechodili ani zďaleka všetci pracovníci.

Ako vyzerá štart

Zaúčanie nového človeka, tzv. on-boarding má v jednotlivých firmách vlastné špecifiká. Počas koronavírusovej pandémie však majú veľké firmy pracujúce z kancelárií spoločné, že takmer všetko prebieha výlučne virtuálne.