Do bývania sa oplatí investovať, ak máte aspoň 30 percent kúpnej ceny

Koronakríza realitný trh ešte viac naštartovala.

29. apr 2021 o 17:26 Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/index7/embed/episodes/Reality-check--Ceny-bytov-rast-a-zmen-to-a-iria-ponuka-evtlmt

Článok pokračuje pod video reklamou

Rast cien nehnuteľností koronakríza nezastavila. Je pravdou, že len málokto predpokladal takýto scenár. Čo však viacerí očakávali, bolo spomalenie.

Nestalo sa tak a v niektorých lokalitách sa zdvihli ceny nehnuteľností aj o 20 percent. Ako je to možné?

Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Ján Palenčár hovorí, že za to môže stále vysoký dopyt a menšia ponuka. Otázka potom znie, prečo ponuka nie je vyššia? Príčiny podľa neho treba hľadať aj v legislatíve.

Aj o tom sa s ním Nikola Bajánová rozpráva v tejto epizóde podcastu Index.

ďalej sa v podcaste dozviete, komu sa investičné bývanie oplatí a kto by nad ním nemal ani uvažovať, ako aj to, kam sa sťahujú ľudia z veľkých miest ako Bratislava a či je to dobrý nápad.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.