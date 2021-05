Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku

Ako sa známym hokejistom (ne)darí v podnikaní.

3. máj 2021 o 12:45 redakcia INDEX

Pre mnohých boli stelesnením hrdinov, ktorí k televíznym obrazovkám prilákali milióny divákov. Práve so slovenskou hokejovou reprezentáciou sú spojené najväčšie oslavy v modernej histórii Slovenska.

Športová cesta hokejistov je verejnosti relatívne známa, no mnohí sa vydali aj ďalšou - do biznisu. Využili svoje meno a zarobené peniaze, rozbehli podnikateľské sny. Takéto spojenie je lákavé aj pre médiá.

Čo nastáva po tom, keď počiatočný ošiaľ opadne a reflektory zhasnú? Ako sa darí firmám, ktorých majiteľmi sú úspešní slovenskí hokejisti?

INDEX zosumarizoval v titulkovej téme májového čísla príbehy firiem desiatky bývalých slovenských reprezentantov. Ich spoločným znakom je, že veľkú dieru na trhu a v podnikaní nespravili. Azda s výnimkou jedného z nich.

Kováčik, Istrokapital aj firmy okolo J&T. Ako podnikal Miroslav Šatan? Hokejovo-biznisovou témou pokračujeme v samostatnom článku o podnikaní dlhoročného kapitána slovenskej reprezentácie. Chcel sa stať developerom. V realite ho však čakali najmä problémy. Ako sa to celé skončilo? INDEX sa pozrel na rozuzlenie príbehu, ktorý s odstupom času prináša zaujímavé prepojenia aj známe mená.

Ako sa z kráľa papiera a privatizéra stal Čech? Podnikateľ a oligarcha Milan Fiľo počas svojej kariéry nazbieral viacero prívlastkov, sú výsledkom toho, že vo verejnom živote ukazuje dve tváre. Podporuje šport, kultúru i ohrozené skupiny obyvateľstva, no na konte má aj vysoko kontroverzné kroky z minulosti. Príkladom sú malí akcionári Severoslovenských celulózok a papierní, ktoré Fiľo sprivatizoval a ktorí sa cítia byť podnikateľom oklamaní. Príbeh Milana Fiľa a spôsob, akým vybudoval svoje impérium, opisuje INDEX v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

V májovom INDEXE sa v prílohe o elektromobilite dozviete aj to, kde a ako sa oplatí nabíjať e-auto, pozreli sme sa na to, ako si kúpeľný rezort rozdelili Kollár, Mečiarovci a kráľ hazardu, že Teslu vyzýva Volkswagen, no musí si dávať pozor aj na dravých konkurentov z Číny, ale aj návod na to, čo robiť s biznisom a ako z neho vycúvať, keď už človek nevládze.

