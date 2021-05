Povinný home office sa skončil. Musíte sa vrátiť do práce?

Núdzový stav vplýva aj na Zákonník práce.

3. máj 2021 o 19:15 Jana Hambálková

Do práce sa vedia dostať len s pomocou MHD a v kancelárii musia mať celý deň nasadený respirátor. To sú len dva dôvody, pre ktoré sa časť zamestnancov zatiaľ veľmi nehrnie naspäť do kancelárií.

Niektorí tiež môžu mať vyšší vek, boja sa očkovania Astrou alebo naň stále čakajú. Prípadne majú rôzne ochorenia alebo žijú v domácnosti s chorými či staršími rodinnými príslušníkmi. Preto sa viac obávajú možnej nákazy v dopravných spojoch či vo výťahu v kancelárskej budove.

Povinný home office sa skončil približne v polovici apríla, naďalej je však výkon práce z domu vládou odporúčaný. Môže zamestnanec žiadať od firmy, že bude pracovať z domu, aj keď sa situácia postupne zlepšuje? Musí mu zamestnávateľ vyjsť v ústrety?

V núdzi v prospech zamestnancov