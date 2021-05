Čím viac detí, tým ťažšia situácia. Ako pomáha štát neúplným rodinám?

Prehľad možných dávok pre jednorodiča

5. máj 2021 o 18:00 Jana Hambálková

Tisícky neúplných rodín s deťmi sa snažia každý mesiac prežiť. Čím viac detí je v rodine, tým je situácia ťažšia. Od štátu vedia získať viaceré príspevky, splniť však musia nemálo podmienok a byrokratických prekážok.

V marci tohto roka bolo v systéme pomoci v hmotnej núdzi viac ako 7500 neúplných rodín s deťmi. Na túto pomoc pritom majú nárok najchudobnejší, ktorých príjem nedosahuje ani výšku životného minima. Ešte pred koronakrízou v marci 2020 bolo neúplných rodín s deťmi v systéme takmer osem tisícok, uviedla Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dávky a podmienky

Súvisiaci článok Matovič naznačil, akú chce reformu. Detaily si necháva pre seba Čítajte

Aktuálne môžu najchudobnejší rodičia žiadať o dávku v hmotnej núdzi. "Aby ju získali, nemôžu vlastniť žiadny majetok. Teda nemôže byť na nich napríklad napísané auto, nemohli nič zdediť," uviedla Ivana Klimentová, sociálna pracovníčka z neziskovej organizácie Jeden rodič.

Ak je osamelý rodič úplne bez majetku, zároveň nesmú jeho príjmy prekročiť hranicu životného minima. Tá je pre plnoletú osobu stanovená na necelých 215 eur, na dieťa tesne prevyšuje 98 eur. "Ak má napríklad osamelá matka tri či štyri deti a dostáva na ne náhradné výživné, môže sa dostať nad hranicu životného minima a potom už nemá nárok na túto pomoc štátu," dodala.

Čím viac, tým horšie

Súvisiaci článok Matovič chce pomáhať rodinám. Na aké dávky majú aktuálne nárok? Čítajte

Systém podľa Klimentovej nerieši sociálnu situáciu neúplných rodín, ktoré musia platiť nájom, energie a často nemajú rodinnú sieť. Teda niekoho, kto by im mohol pomôcť finančne či so starostlivosťou o deti.

Platí pritom, čím viac detí, tým je to horšie. Štát nemá vytvorené služby, ktoré by pomáhali matkám, keď potrebujú ísť do práce. "Zároveň získať pomoc od štátu je byrokraticky veľmi náročné a komunikácia medzi úradmi je niekedy pomalá," upozorňuje Klimentová.

Pozrite si prehľad dávok, ktoré môže osamelý rodič získať od štátu.