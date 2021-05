Nudný, bez charizmy a aj tak ideálna voľba. Kto nahradí mága Buffetta?

O nástupcovi sa špekulovalo neuveriteľných 15 rokov.

9. máj 2021 o 11:48 Jozef Tvardzík

Legendárny americký investor Warren Buffett, známy ako veštec z Omahy, vo veku 90 rokov oznámil meno človeka, ktorý ho prípadne vystrieda na čele konglomerátu Berkshire Hathaway s trhovou hodnotou 660 miliárd dolárov.

Stane sa ním 58-ročný Gregory Abel. Ten vo firme zastáva pozíciu jedného z troch viceprezidentov. „Riaditelia súhlasia s tým, že ak by sa mi dnes večer niečo stalo, bol by to zajtra ráno Greg,“ povedal Buffett tento týždeň.

Kto je vlastne Greg Abel, ktorý tak preberie žezlo od Buffetta?

Špekulácie o nástupcovi najúspešnejšieho investora na svete sa začali už v roku 2006. Vtedy sa Buffett v liste akcionárom prvýkrát zmienil o plánoch, že bude hľadať človeka, ktorý by ho mohol nahradiť.

Predpokladal, že to bude jeho dlhoročný priateľ a viceprezident Charlie Munger, no z pragmatických dôvodov sa neskôr rozhodol, že potrebuje niekoho mladšieho. „Niekoho geneticky naprogramovaného tak, aby rozpoznal a vedel sa vyhýbať vážnym rizikám vrátane tých, ktorým ešte nikdy nikto nečelil,“ povedal Buffett.

Greg Abel, ako jeden z viceprezidentov, bol dlhšie považovaný za jedného z favoritov. Druhým bol 69-ročný Ajit Jain, ktorý vedie divíziu Berkshire v poisťovníctve. Rozhodujúcim faktorom bol zrejme vek a nemalé skúsenosti.

Kto je Greg Abel