Expert o Matovičovej reforme: Najzraniteľnejší živnostníci ju nemusia ustáť

Deficitné financovanie by bolo nezodpovedným hazardom, vraví Martin Kahanec.

9. máj 2021 o 23:45 Jozef Tvardzík

Slovensko môže mať pred sebou jednu z najväčších reforiem daní a odvodov vo svojej histórií. Zmeny by sa mali týkať pasívnych i kapitálových príjmov.

Minister financií Igor Matovič chce vyššie prídavky na deti výmenou za vyššie zdanenie tovarov či služieb, teda vyššiu DPH. Tá by mala podľa medializovaných informácií stúpnuť zo súčasných 20 na 25 percent, čo neskôr poprel.

Reforma sa ma týkať aj výpočtu odvodov a daní zo superhrubej mzdy a rušenia daňových a odvodových výnimiek.

Matovičov návrh je mimoriadne tvrdý k živnostníkom. Paušálne výdavky by sa mali úplne zrušiť a celkové daňovo-odvodové zaťaženie zvýšiť na 40 percent, takmer na úroveň zamestnancov.

Matovič dokonca pripustil, že reforma by mohla byť aj deficitná. „Takéto financovanie reformy by bolo nezodpovedným hazardom a veľkým rizikom aj pre jej udržateľnosť,“ vraví v rozhovore pre INDEX riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Celsi Martin KAHANEC.

Čo sa v rozhovore dočítate: Je rast DPH spravodlivý pre všetkých a koho najviac ohrozuje?

Ako ohrozí živnostníkov reforma, ktorá by počítala so zrušením paušálnych výdavkov?

Sú vyššie rodinné prídavky vhodným nástrojom na zvýšenie pôrodnosti?

Ako podporujú pôrodnosť iné krajiny a na čo sa zacieliť?

Čo vám prvé napadlo, keď ste si pozreli tlačovku ministra financií Igora Matoviča, kde predstavil zásadnú daňovo-odvodovú reformu? Používal vágne formulácie a konkrétne vysvetlenia zmien odsunul na neskôr...

Pravdupovediac, nepozeral som ju. Počkám si na komplexný dokument.

Ako je na tom Slovensko z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia?

Daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku je vyššie ako je priemer OECD, avšak asi

Martin Kahanec Ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Od roku 2010 pôsobí na Stredoeurópskej univerzite vo Viedni, kde je v súčasnosti dekanom a v roku 2016 vymenovali za profesora.

S manželkou Martou založil v roku 2008 v Bratislave Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI).

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2015.

tretina krajín OECD zaťažuje prácu vyššími daňami a odvodmi ako my. Podstatnejšia ako celkové zaťaženie sa mi javí jeho štruktúra, teda ako dolieha na rôzne príjmové skupiny a domácnosti s rôznou štruktúrou. Tiež vidím priestor na zjednodušenie daňovo-odvodového systému.

Aspoň z medializovaných správ, má návrh tejto reformy akú-takú logiku? Hovorí o zjednodušovaní daní, zrušení množstva výnimiek...

Niekoľko predstavených alebo naznačených parametrov logiku určite má. V princípe je správne hľadať cestu ako daňový systém zjednodušiť. Tiež je správna snaha o zjednotenie zaťaženia ekonomických aktivít tak, aby sa nevytvárali zbytočné motivácie na kreatívne účtovníctvo alebo napríklad na falošnú samostatne zárobková činnosť alebo iné prekérne formy práce.

Tiež je rozumné rozširovať vymeriavací základ dane a znižovať daňovú sadzbu, ako naopak. Zjednodušene sa dá povedať, že ak znížime daňovú sadzbu a proporčne k tomuto zníženiu rozšírime základ dane o príjmy z ďalších ekonomických aktivít, celkovo bude daňové zaťaženie menej utlmovať ekonomickú aktivitu a stúpnu daňové príjmy do rozpočtu.

Rast výšky DPH je relevantným nástrojom, ako má štát v aktuálnej situácii získať viac príjmov. Sú ale nepriame dane aj sociálne spravodlivé?

Keďže nízkopríjmové skupiny obyvateľstva minú na spotrebu väčšiu časť svojho príjmu ako ľudia s vyššími príjmami, a DPH je daň na spotrebu, v pomere k príjmu viac zaťažuje skupiny obyvateľstva s nízkym príjmom.

Do istej miery môže pomôcť znížená DPH na základné potraviny, lieky alebo iné položky základnej spotreby, avšak rozdielne daňové sadzby zase systém komplikujú a vytvárajú možnosti daňových únikov. Navyše, nie celé zníženie dane sa prejaví v nižšej cene.

Chýba odvaha

Aké sú iné možnosti vykrytia vyšších výdavkov okrem DPH? Matovič to síce nevie, ale už teraz má jasné, o koľko by mali ísť hore detské prídavky.

V princípe sa niekde musí ušetriť alebo sa musia zvýšiť daňové príjmy. Pre ozdravenie verejných financií je potrebné zaviesť výdavkové limity a ozdraviť dôchodkový systém.

Politickou výzvou sú majetkové dane, ktoré máme relatívne nízke a kde by sa daňové príjmy dali výrazne zvýšiť. Pre zavedenie dane z nehnuteľností nám však stále chýba cenová mapa, ktorá by nám pomohla do istej miery spravodlivo nastaviť vymeriavací základ pre takúto daň. Myslím si tiež, že chýba aj politická vôľa a odvaha.

Reforma má byť čiastočne deficitná. Zvyšovať deficit až k desiatim percentám nie je už prílišné sústo, keď Rada pre rozpočtovú zodpovednosť opakovane varuje, že naše verejné financie sú vo vysokom riziku?

Verejné financie skutočne sú vo vysokom riziku. Deficitné financovanie reformy by bolo nezodpovedným hazardom a veľkým rizikom aj pre jej udržateľnosť.

Je pravda, že v systéme pracovného trhu fungujú aj umelí živnostníci, ktorí využívajú možnosti nízkych daní a minimálnych odvodov. Nie je načase túto dieru naozaj zaplatať? Reforma s tým počíta.