Stratila vášeň v biznise, riešila rozvod. Aký je koniec kaviarne v Malackách

Hovorí o tom, že život nie je rozprávka, a vlani zažila zlomový rok svojho života. Má za sebou bolestivý rozvod a odchod z úspešnej kaviarne, ktorú zakladala. S troma deťmi sa zo Sološnice presťahovala do Bratislavy, rozbieha nový biznis, pre ktorý hľadá investora.

Reč je o Michaele Králikovej, ktorá sa v roku 2012 dostala do finále talentovej šou MasterChef a v Malackách dlhé roky viedla úspešný biznis so zákuskami.

Prešla si vyhorením, prepracovaním i rodinnou telenovelou, ktorá sa ešte neskončila.„Teraz sa chcem posunúť ďalej,“ hovorí Michaela KRÁLIKOVÁ v otvorenom interview pre INDEX.

Kaviareň skončila pre pandémiu, ale faktorov bolo viac. Šlo o osobné i finančné problémy. Ak mám hovoriť o finančných problémoch, skúšala som výdajné okienko, ale to neriešilo situáciu v lockdowne.

Okrem kaviarne som mala aj manufaktúru, v ktorej sme vyrábali (s bývalým manželom, pozn. red.) zákusky. Zásobovali sme nimi nielen našu kaviareň, ale aj iné prevádzky ako Yeme a Panta Rhei. Pandémia spôsobila, že som stratila klientov.

Michaela Králiková (35) Vyštudovala teológiu so zameraním na pôvodné jazyky – latinčinu, gréčtinu a hebrejčinu.

V roku 2012 sa objavila v talentovej šou MasterChef, dostala sa až do finále. Šou je otvorila dvere k spoluprácam.

Do januára tohto roka prevádzkovala v Malackách kaviareň Kralikova Cafe & Cakes. Pre pandémiu a rozvod svoj obchodný podiel odstúpila.

V súčasnosti pôsobí pod obchodnou značkou Králiková Manufacture, otvorila e-shop s raňajkovými potravinami.

Musela som sa rozhodnúť čo ďalej. Svoj biznis som napokon pretransformovala do onlinu. Výsledkom je e-shop, v ktorom predávam raňajkové potraviny, ako sú nápoje, čaje a kaše. Doplnkovo som ich predávala aj v kaviarni, ale teraz som ich zabalila, urobila nový branding a dala na e-shop.

Okrem pandémie bol aj iný dôvod, prečo ste sa rozhodli vzdať sa kaviarne?

Áno, pretože e-shop nie je len predaj produktov, ale platforma o mne. Je to kreatívny priestor, ktorý mi posledné roky tak chýbal a zanevrela som na túto časť svojho ja. Venovala som sa naplno kaviarni, ale zabudla som na to, čo chcem v skutočnosti robiť.

Ako sa vlastne definujete? Vyštudovali ste teológiu, ale venujete sa niečomu úplne inému. Pečiete koláče, ale nemáte rada, keď vás niekto označuje za kuchárku.

Dlho som na seba tlačila, aby som si zadefinovala, kto som. Až nedávno som pochopila, že to nemá význam riešiť, lebo človek sa časom pretvára. Áno, vyštudovala som teológiu a jazyky a nikdy som nemala ambíciu byť kuchárkou. Mám rada gastronómiu a ľudí, ale byť zatvorená medzi štyrmi stenami profi kuchyne ma desí. S odstupom času si myslím, že ma do gastronómie dostal tlak okolia.

Michaela Králiková (zdroj: Archív M.K.)

Ako?

Keď som sa dostala v roku 2012 do finále reality show MasterChef, dostala som množstvo ponúk na spoluprácu. Ľudia mi vraveli, že sa mám chopiť príležitosti. Možno to znie teraz zvláštne, ale vtedy som to až tak necítila.

Keď idete do SuperStar, chcete byť spevákom, ale ja som šla do šou o varení a pritom som nechcela byť profi kuchárkou. Chcela som len dokázať, že varenie ma baví a som v tom dobrá. To bolo celé.

Pod vplyvom médií som sa tomu začala venovať profesionálne. Výsledkom bola manufaktúra a kaviareň. Oba biznisy boli ziskové a prinajmenšom na Záhorí dobre známe.

Lenže čím viac sme sa v podnikaní zväčšovali a boli úspešnejší, tým menej ma to bavilo a o to viac stresovalo. Nakoniec sa vytratila vášeň. Hoci ak by neprišla pandémia, je dosť možné, že v podniku by som bola stále a k odpredaju môjho podielu v kaviarni by nedošlo.

Takže ste mali celý čas pocit, že to musíte robiť?