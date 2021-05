Pandémia mala gastro kosiť. Stal sa opak, v gastre firiem pribúda

Ukazujú to štatistiky.

13. máj 2021 o 13:38 Jozef Tvardzík

Počas pandémie covidu mnoho podnikateľov, firiem a ich združení hovorilo o nedostatočnej pomoci štátu a katastrofických scenároch.

Najmä v gastrosektore sa skloňovali varovania, že podniky sú na kolenách, kopia dlhy a ak sa nedočkajú podpory, neprežijú Vianoce.

Vláda pred problémami gastra dlhší čas zatvárala oči, oháňala sa prioritou priemyslu, ktorý vytvára vyšší podiel HDP. A keď už konečne prišlo na vyplácanie pomoci, systém bol podľa podnikateľov zdĺhavý a pomoc prinízka.

Ešte jeden nádych

Asociácia hotelov a reštaurácií vyratúva, že počas prvých štyroch mesiacoch tohto roka slovenské gastroprevádzky evidovali pokles tržieb o 70 až 80 percent.

Jedným z riešení pomoci sektoru by podľa gastro združení mohlo byť zníženie DPH pre reštauračné služby.

„Zníženie sadzby DPH by dalo prevádzkovateľom k dispozícii prostriedky, ktoré pri znovuotvorení prevádzok potrebujú na splatenie dlhov a ďalší rozvoj podnikania. To by v konečnom dôsledku mohlo znížiť objem verejných prostriedkov potrebných na zmiernenie negatívneho dosahu pandémie na sektor,“ písali vo výzve pre vládu.

Gastropodnikatelia argumentovali aj tým, že Slovensko má štvrtú najvyššiu DPH na gastro v Európskej únii.