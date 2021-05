Šéfkuchár: Našou pridanou hodnotou sú nové a netradičné chute

Ľudia chcú ochutnávať nové veci

18. máj 2021 o 13:52 Viktor Kiššimon

Patrí medzi najoceňovanejších slovenských šéfkuchárov. Pred rokmi sa vrátil z úspešného pôsobenia v Londýne a v Bratislave vybudoval ikonickú reštauráciu Fou Zoo. Po deviatich rokoch sa rozhodol rozbehnúť vlastný biznis.

Hoci sa stále venuje tvorbe rôznych tasting menu a degustáciám, rozhodol sa vyskúšať aj street food. Slovákom predstavil žemličky bao. Pandémia však výrazným spôsobom zabrzdila rozvoj značky Bao Brothers. Ale nevzdal sa. „Máme veľmi pestré ambície,“ avizuje MICHAL KONRÁD.

Koľko obedov ste dnes predali?

Asi tak dvadsať.

Pýtam sa preto, lebo som čítal rozhovor s vami z vlaňajška, v ktorom ste hovorili, že ste za deň predali iba dva obedy a za takých okolností nemá význam prevádzkovať podnik. Teraz sa opatrenia uvoľnili. Pri akom čísle je zmysluplné mať otvorené?

Neviem to presne konkretizovať, pretože čísla sú rozložené v nejakom časovom úseku. Ak je začiatok týždňa, chodí menej ľudí, ale ku koncu ľudí pribúda. Krivka ide hore a dolu. Ale primárne je cieľom pokryť náklady. Ak zostane niečo na kávu, je to určite plus.

Pri plánovaní však máte určite dané čísla, ktoré potrebujete dosiahnuť, aby ste boli aspoň v miernom zisku.

V našej značke Bao Brothers sme traja a ja som viac-menej kuchárska zložka. Čísla evidujem a sledujem, ale nie som typ, ktorý sa do toho zvlášť ponára. Pozerám sa na to, koľko nám na konci mesiaca zostane. V minulosti mal jeden Street Food Fest potenciál vygenerovať zisk, aký máme dnes z donášky jedál za mesiac a to je obrovský rozdiel.

Priznali ste, že stále ste traja spoločníci. Takže pandémia vaše vzťahy nepoznačila a nikto sa nerozhodol z projektu vycúvať?

Vôbec. Stále sme čerstvý koncept a navyše sme dlhoroční kamaráti. Počas krízy sme nemali žiadne nezhody a pevne verím, že nám rovnako dobré vzťahy vydržia aj ďalej.

Ako veľmi sa tešíte, že sa konečne otvorili aspoň terasy reštaurácií?

Otvorenie reštaurácie ma veľmi potešilo, ale snažím sa pozerať na to, čo príde. A verím, že to takto vydrží čo najdlhšie.

Čo bolo pre vás počas niekoľkomesačnej nútenej pauzy najhoršie?