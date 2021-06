Odklad daní využili státisíce. Na čo sa pripraviť? (odpovede)

Priznanie sa podáva do 30. júna.

7. jún 2021 o 23:08 Martina Raábová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Takmer tristotisíc ľudí a podnikateľov si posunulo termín na priznanie daní za predchádzajúci rok.

Súvisiaci článok Daňové priznanie 2020: Živnostníkov klesli dane, koronapomoc dostali v čistom Čítajte

Finančná správa v tomto roku umožnila daňovníkom aj zjednodušený odklad termínu cez e-mail. Bežne akceptuje len oznámenie o odklade lehoty v papierovej forme alebo elektronicky cez daňový portál.

Lehota na priznanie daní z príjmov za rok 2020 sa neposúvala tak ako vlani, keď daňovníci na jeho podanie mali čas až do konca októbra. Termín si v tomto roku mohli predĺžiť len do 30. júna, v prípade príjmov zo zahraničia do konca septembra.

Jednoduchšiu formu oznámenia o odklade využilo podľa daniarov zhruba 24-tisíc daňovníkov. Lehota na podanie daňové priznania do konca júna sa skracuje, INDEX prináša odpovede na najčastejšie otázky.

1. Aké daňové priznanie mám podať?

To záleží najmä od príjmov a tiež od toho, či ho podávate ako podnikateľ.