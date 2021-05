Viceguvernér NBS: Slovensko potrebuje zmeny, v diaľke nám už bliká červená

Článok pokračuje pod video reklamou

Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili novelu zákona o štátnom rozpočte. Celkové výdavky pre rok 2021 sa tak zvýšia o viac ako 3,7 miliardy eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Parlament schválil Matovičovi navýšenie výdavkov v rozpočte o viac ako tri miliardy eur Čítajte

S návrhom prišiel minister financií Igor Matovič (Oľano), ktorý ho zdôvodňoval ekonomických dosahmi a nákladmi pandémie covidu.

Zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu znamená, že schodok verejných financií sa z plánovaných z 7,4 percenta HDP zdvihne nad desať percent.

Slovensko pritom čelí kríze verejných financií a ich dlhodobá udržateľnosť je čoraz problematickejšia. Reformy, ktoré by negatívny vývoj mohli zvrátiť, síce koalícia sľubuje, zatiaľ však so žiadnymi neprišla.

„Vidíme, že na politickej úrovni je dosiahnutie dohody extrémne komplikované, a to dokonca aj na veciach, na ktorých bola pôvodne zhoda. Vždy vystúpi niekto, kto navrhne nejakú zmenu, čím sa celý proces spomaľuje,“ hovorí pre INDEX viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít ÓDOR.

Má vláda Eduarda Hegera ekonomickú víziu? Niekedy jeden nápad strieda druhý, inokedy sú to preteky, kto voličovi ponúkne viac.

Vízia vlády je ukotvená v dvoch dokumentoch. Prvým je Programové vyhlásenie vlády, druhým Plán obnovy a odolnosti. Vláda ráta s reformou dôchodkov, zavedením výdavkových limitov a v pláne obnovy je snaha meniť aj štruktúru hospodárstva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sulík nevie, kam šla miliarda, podľa Matoviča je rozbíjač vlád Čítajte

Zatiaľ sa to, žiaľ, nedeje, chýbajú činy. Ťažšie zákony a opatrenia je pritom potrebné zaviesť v prvých dvoch rokoch vládnutia. Pred voľbami politici dávajú prednosť skôr populárnejším opatreniam.

Dokumenty sú spracované, ale politické škriepky brzdia zákony. V apríli ste zverejnili výzvu, aby vláda čo najskôr prijala dva dôležité ústavné zákony – reformu dôchodkov a prijatie dlhovej brzdy. Došla vám trpezlivosť?

Je normálne mať vo vláde viacero názorových prúdov, lenže na viacerých reformách sa vláda už zhodla a stanovila si ich ako priority. V ostatnom čase sme však svedkami toho, že sa vždy našli vedľajšie témy, na ktorých sa odohrával politický boj.

Výsledkom je, že vláda dala ekonomické témy do úzadia. Uznávam, musela sa vysporiadať s pandémiou, ale trvá to už príliš dlho. Na stôl by sa mali konečne dostať ekonomické témy, ktoré majú dlhší horizont než len pár týždňov.

Vidíme, že na politickej úrovni je dosiahnutie dohody extrémne komplikované, a to aj na veciach, na ktorých bola pôvodne zhoda. Vždy vystúpi niekto, kto navrhne nejakú zmenu, čím sa celý proces spomaľuje.

Napríklad strana SaS, ktorá prijatie dlhovej brzdy podmieňuje daňovej brzdy?