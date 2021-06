Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie

Príbeh rodiny nitrianskych oligarchov i ako Poór pochoval sklárne.

31. máj 2021 o 15:25 redakcia INDEX

Meno Bödör sa v posledných rokoch stalo synonymom oligarchie, podozrení z korupcie a prania špinavých peňazí. Príbeh nitrianskej rodiny je ukážkou, ako s jedlom rastie chuť. Akoby zabudla na obmedzenia a stratila zábrany. Príbeh rodiny Bödörovcov prinášame v júnovom čísle mesačníka INDEX.

V sklárskom priemysle Slovensko desaťročia excelovalo, jeho výrobky sa vavážali do celého sveta. Po Nežnej revolúcii sa tunajší sklári vybrali rôznymi cestami. Kam dokráčali? V Lednických Rovniach, kde pôsobí spoločnosť Rona, prosperujú, hoci rastú najmä vďaka čoraz viac robotizovanej výrobe.

Naopak, poltársky Slovglass a jeho pridružené fabriky padli na dno . Ich príbeh, v ktorom sa objavuje vytláčania malých akcionárov, expríslušníci Lexovej SIS aj oligarcha Vladimír Poór, je varovaním. Viac sa dočítate v INDEXE.

Pred pár rokmi sa vodík ukazoval ako jedna z alternatív fosílnych palív, do vývoja technológií sa pustili viaceré veľké automobilky. A hoci sa to ukázalo ako slepá ulička, vodík sa do centra pozornosti dostáva opäť . Dekarbonizáciou priemyslu, železničnej a nákladnej dopravy má pomôcť v boji s rastúcimi emisiami a klimatickou krízou.

Slovenská vláda pripravila stratégiu vodíkovej ekonomiky a pozadu nechcú ostať ani podniky. Pätnástku najlepších projektov sme poslali na posúdenie do Bruselu. V INDEXE nájdete trojicu z nich: strojári z prešovskej firmy Tomark pripravujú multikoptéru na vodíkový pohon, národný železničný dopravca ZSSK zvažuje vodíkové vlaky na hornej Nitre a košický Bioway kreslí miliardovú vodíkovú revolúciu v kamiónovej preprave.

