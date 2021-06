Štát posiela do konkurzu developera. Stál za ním aj zápasník MMA

Konkurz asi veľké odškodnenie neprinesie.

3. jún 2021 o 16:45 Tomáš Vašuta

Od štátu vypýtali vratky, potom firmu predali a nový majiteľ vykázal obrovský dlh na daniach. Tak v skratke vyzerá príbeh spoločnosti Benalex Development Corp.

Aby toho nebolo málo, jej ústrednou postavou je podnikateľ, developer a zápasník MMA Peter Benko.

Absurdná ukážka toho, ako to na Slovensku môže (ne)fungovať, najnovšie dospela do zaujímavého vyvrcholenia. Štát sa rozhodol svojho dlžníka poslať do konkurzu. Či však vo firme ešte niečo nájde, je málo pravdepodobné.

Z podnikateľa zápasník

Nebyť zápasenia v MMA, meno Peter Benko by nebolo verejnosti vôbec známe. Podnikateľ, ktorý sa venoval developerským projektom v okolí Bratislavy, sa zviditeľnil práve špeciálnym súbojom, v rámci ktorého v roku 2018 v oktagone vyzval českého kaderníka.