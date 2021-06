Dáta z testovania? Neefektívne a vyše milión pre štátneho tajomníka

Matovič už s atómovou zbraňou zjemnil.

3. jún 2021 o 14:16 Xénia Makarová, Nadácia Zastavme korupciu, Martin Suchý

Nadácia Zastavme korupciu nedávno zverejnila analýzu hospodárnosti plošného testovania. Okrem nedostatočnej kontroly bolo problémom aj neefektívne rozloženie odberových miest a zle nastavený systém odmeňovania prevádzkovateľov.

Nehospodárnosť potvrdzujú aj nové dáta, ktoré sprístupnilo ministerstvo zdravotníctva. Odmeny pre odberové miesta boli nastavené za predpokladu, že denne spravia aspoň 250 testov. Zverejnené dáta ukazujú, že väčšina - vyše 60 MOM túto métu nedosiahli. Ak však vykonali menej testov, peniaze vrátiť nemuseli.

Najmenej efektívnym bolo z tohto pohľadu odberové miesto v Hnúšti. V priemere spravilo denne 23 testov. Naopak odberové miesto v Kuchyni v okrese Malacky otestovalo priemerne rekordných 1 560 ľudí denne.

Podpriemerne aj u štátneho tajomníka

Takmer dve desiatky odberových miest prevádzkovali aj firmy Health Solutions a Health Consulting. Patria štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva Kamilovi Százovi. Po medializácii aktivity okolo testovania ukončil, udialo sa to v druhej polovici mája.

Odberové miesta štátneho tajomníka patrili pritom k tým menej efektívnym. V priemere denne otestovali 200 ľudí. Niektoré dokonca nepresiahli stovku. Bežne teda dostávali od štátu takmer 900 eur za to, že denne otestovali pár desiatok ľudí.

Száza sme sa preto pýtali, ako z pohľadu štátneho tajomníka takúto efektivitu vynakladania verejných financií hodnotí. ,,Takýto prehľad o priemernom počte testovaných nemám, prevádzku MOMiek riešili pre mňa iní ľudia. V každom prípade k tomu môžem uviesť, že systém bol nastavený tak, že nešlo o súťaž, ale povolenie na prevádzku MOM dostal každý, kto splnil podmienky. Ja som v čase nastavenia podmienok na ministerstve ešte nepôsobil."

Dodal, že teoreticky preto mohol vzniknúť aj dvojnásobný počet MOM, než aký reálne na trhu bol. ,,Čo ale viem, že sa podmienky už doteraz sprísňovali a platby pre prevádzkovateľov klesali," doplnil Száz s tým, že z titulu svojej aktuálnej pozície na ministerstve sa ,,z toho dá určite poučiť" pred očakávanou treťou vlnou pandémie Covid-19 a systém možno už po tejto skúsenosti nastaviť efektívnejšie.

Keď Nadácia publikovala spomínanú analýzu, štátny tajomník ju kontaktoval so žiadosťou o opravu. Náš odhad jeho príjmu vraj nebol správny, pretože jeho firmy neprevádzkovali odberové miesta aj cez víkendy. To však podľa najnovších dát nebola pravda. Százove MOMky totiž reportovali ministerstvu počty otestovaných aj počas víkendových dní.

Na to, koľko vlastne firmy Health Solutions a Health Consulting vyfakturovali ministerstvu, sme sa pýtali pritom aj samotného ministerstva opakovane. Tlačový odbor rezortu nás nakoniec len odkázal na svoj web: „Všetky faktúry, ktoré boli doručené ministerstvu zdravotníctva sú zverejnené na stránke.“

Podľa faktúr mali Százove firmy z testovania príjmy viac ako 1,3 milióna eur. Suma však ešte nezahŕňa faktúry za máj. Konečná suma sa tak môže vyšplhať aj cez hranicu 1,6 milióna.

Vo firme Health Solutions v rokoch 2011 až 2015 spolu so Százom ako konateľ pôsobil brat druhej terajšej štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej. ,,Išlo o podnikateľskú aktivitu môjho brata, o ktorej som až do vašich otázok netušila. Následne som sa ho na to pýtala a mám odpoveď, že už takmer šesť rokov nemá žiadny vzťah s uvedenou spoločnosťou a žiadny vzťah ani s Kamilom Százom,“ reagovala Ježíková.

Atómovú zbraň chce zrušiť už aj Matovič

Za masívne testovanie antigénnymi testami dlho bojoval expremiér Igor Matovič. A to aj v čase, keď odborníci tvrdili, že testovať každého občana nie je efektívne. Po minulotýždňovom zverejnení analýzy však otočil. Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského požiadal o „plán v prípade mobilných odberových miest".

„Chce vedieť, prečo ešte nie sú zrušené, ako sú vyťažené, prečo bolo zrušených 120 MOM, pretože v nich ide o desiatky miliónov eur,“ cituje ministra v tlačovej správe rezort financií.

Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) však uzavrel zmluvy s odberovými miestami až do konca júna. Potom ministerstvo plánuje vyhlásiť výberové konania, s tým, že miera testovania má zohľadňovať aktuálnu epidemiologickú situáciu.