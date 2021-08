Majiteľka jazykovky: Firmy tlačia na ceny, pribúda rodičov, čo investujú do detí

Článok pokračuje pod video reklamou

Korona a protipandemické opatrenia zatvorili všetky druhy škôl vrátane jazykových. Aby prežili, museli prejsť na nový spôsob výučby do online prostredia.

Často to nestačilo. Pandémia výrazne zasiahla do fungovania firiem, ktoré sú kľúčovými klientmi jazykoviek. Vyostrila beztak silnú konkurenciu a tlak klientov na ceny. Priniesla však aj nové príležitosti.

"Pribúda rodičov, ktorí investujú do svojich detí, aby ich pripravili na budúcnosť. Často nemajú problém ani s cenou kurzu. Paradoxne, sú to firmy, kto rozporuje cenu," vysvetľuje v rozhovore pre INDEX spoluzakladateľka jazykovej školy Berlitz v Bratislave Katarína BOSKOVIČOVÁ.

V rozhovore sa dočítate: Aký odlev firemných a individuálnych klientov spôsobila pandémia

Či biznis jazykoviek stojí na lektoroch-študentoch

Ako fungujú tendre, prostredníctvom ktorých si firmy vyberajú jazykovku pre svojich zamestnancov

Ako sa určujú ceny kurzov a či je výhodnejšie stavať na firemných klientoch alebo jednotlivcoch

Prečo je pre jazykovky ťažké získať lektorov - native spíkrov

Dlhé roky ste mali priestory v Au Cafe v Bratislave. Prečo ste ukončili nájom?

Tesne pred prvým lockdownom sa nám, zhodou okolností, končila nájomná zmluva, ktorú sme nepredĺžili. Odišli sme z týchto priestorov po sedemnástich rokoch a istý čas sme fungovali len online. Od septembra minulého roka sme v snahe priblížiť sa firemným klientom otvorili nový priestor v jednom z biznis centier. Tento zámer nám však veľmi nevyšiel.

Prečo?

Investovali sme do reklamy, pripravili sme bannery a mysleli sme si, že takto nájdeme nových klientov medzi firmami. Lenže počas pandémie zamestnanci do officov nechodili, takže sme to vzdali. Rozhodli sme sa, že si vybudujeme nové priestory v Petržalke.

Niektorí klienti odišli úplne

Katarína Boskovičová (38) Vyštudovala bilingválnu obchodnú akadémiu v Bratislave so zameraním na nemecký jazyk.

V októbri 2007 začala pracovať pre spoločnosť Berlitz ako recepčná, po roku sa stala obchodnou manažérkou pre firemnú výučbu.

Od roku 2015 je spoločníčkou firmy Blue Elephant prevádzkujúcej jazykovú školu Berlitz v Bratislave.

Jazykovka pôsobí na základe franšízovej licencie od spoločnosti Berlitz International

Ďalšími dvoma spoločníčkami v jazykovke sú Denisa Baranovičová a Petra Ťaptíková.

Ako vám pomohlo pandémiu prežiť to, že ste prešli do online prostredia?

Vlani sme mali výrazný pokles výučby. Časť klientov sa nám podarilo do online prostredia preklopiť okamžite. Boli to firmy, ktoré v online priestore boli zvyknuté pracovať.

Potom sme mali klientov, ktorí výučbu prerušili na tri-štyri mesiace, ale nakoniec sa vrátili.

A boli aj firmy, ktoré výučbu zrušili úplne. Takto sme stratili klienta, s ktorým sme spolupracovali desať rokov.

Nových klientov sa nám vlani z firemného sektora získať nepodarilo. Tento rok je už iný, trh sa konečne otvára.

O akom poklese hovoríme?

V sektore firiem sme za minulý rok zaznamenali pokles o 33 percent, u samoplatcov to bolo trinásť percent. Na druhej strane, výrazne sa zvýšil záujem o detskú výučbu a výučbu tínedžerov, počet odučených hodín sa pri nich zvýšil o 40 percent. Celkovo nebol pokles odučených hodín veľký, bol len 3,5 percenta. Tržby však klesli o jedenásť percent, prišli sme o 60-tisíc eur.

Znižovali ste platy lektorom?