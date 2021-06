Výrobca bazénov zo Senca: Podpíšeme spoluprácu s Turkami, nestíhame

Článok pokračuje pod video reklamou

Dozvuky pandémie, obmedzenie dovoleniek v zahraničí a rast životnej úrovne prinášajú výrobcovi bazénov Compass Europe zo Senca vysnívané predaje.

Objednávkový kalendár má plný do budúceho roka. Takýto nával zákaziek ešte nezažil, medziročne sa ich počet zdvojnásobil.

Compass sa za 16 rokov existencie vypracoval z dovozcu keramických bazénov a bazénovej dezinfekcie na jedného z európskych lídrov vo výrobe luxusných dizajnových bazénov. Exportuje ich do 35 krajín sveta, od Spojených štátov amerických cez Belgicko až na Blízky východ.

Nárast záujmu zákazníkov o bazény však už naráža na limity. Z jednej strany na obmedzenú kapacitu seneckej fabriky, a z druhej strany na zdražovanie surovín na výrobu bazénov.

Spolumajiteľ firmy Zoltán Berghauer hovorí, že s expanziou výroby do zahraničia dlho otáľali, ale už je najvyšší čas pustiť sa do nej. Compass tak vstupuje do novej etapy svojho života.

Dodnes ho neobjasnili

Pred niekoľkými rokmi v Compasse zvažoval rozšírenie výroby do Španielska, kde sa mu črtala štátna pomoc. Z tohto zámeru však zišlo, lebo firma musela riešiť akútnejší problém.