Z obchodníka so zbraňami sa stal developer. Kto je Miroslav Výboh

"Pán Výboh je môj priateľ." Táto veta je ukážkou, ako pár slov výrazným spôsobom ovplyvní mediálny obraz človeka.

V roku 2014 ju vyslovil vtedajší smerácky premiér Robert Fico. Potvrdil tým to, o čom sa roky verejne špekulovalo. Príbeh Miroslava Výboha však dostal ešte zásadnejšiu dejovú linku.

Aj keď treba povedať, že so štátom bol podnikateľ a zbrojár Výboh výrazne prepojený. Dalo by sa povedať, že práve na obchode so štátom si vybudoval kariéru. Jeho biznis dráhu sleduje INDEX v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

Ideálny minister

Hoci Výboh založil svoju spoločnosť Willing vo februári 1994, v médiách bol až do prelomu milénií prakticky neznámou osobou.

Aj preto prekvapili výsledky ankety, ktorú zorganizoval Hospodársky denník. (Na vysvetlenie, toto médium vzniklo ako konkurent Hospodárskych novín. Jeho životnosť bola pomerne krátka a Výboh bol na jeho stránkach pomerne obľúbený.)

Denník sa v pravidelnej ankete od roku 2001 až do parlamentných volieb v roku 2002 pýtal čitateľov, koho by si predstavovali ako členov tieňovej vlády. Výboh v nej často figuroval - ako ideálny minister obrany.