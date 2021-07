Ekonóm Baláž: Slovensko nikdy nebude špičková krajina vo vývoji áut

Článok pokračuje pod video reklamou

Automobilový sektor sa za posledných tridsať rokov stal v strednej Európe dôležitým cieľom zahraničných investícií. Na Slovensku tvoria štyri automobilky s dodávateľmi približne 13 percent HDP a polovicu priemyselnej produkcie.

Závislosť Slovenska od automobiliek nemusí byť nutne zlá, ale v budúcnosti budeme potrebovať technicky a digitálne vzdelaných ľudí, ktorí dokážu obsluhovať moderné roboty a softvéry.

„To bude oveľa väčšia výzva ako to, či budeme schopní naďalej vyrábať autá,“ vraví ekonóm Vladimír BALÁŽ z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

V sérii rozhovorov Moderná krajina – návod, ako zlepšiť Slovensko prinášame názory slovenských podnikateľov, ekonómov a osobností. Projekt pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou FinStat.

Ťahúňom slovenskej ekonomiky je priemysel a najmä automobilky. Vnímate ich koncentráciu v našej ekonomike ako priveľké riziko?

Každá krajina žije z niečoho. Švajčiarsko žije z farmaceutických firiem a finančných služieb, Portugalsko z cestovného ruchu a sú krajiny, ktoré sa profilujú ako daňové raje a práčky. My žijeme z automobiliek.

Slovensko bolo ešte v 50. rokoch minulého storočia poľnohospodárska krajina, neskôr prišla industrializácia a vybudoval sa ťažký a strojársky priemysel. To k nám prilákalo automobilky, ktoré na trhu práce našli ľudí s technickým vzdelaním.

To, že máme automobilky, nie je otázka daňových stimulov a úľav, ale predovšetkým toho, že u nás našli dobré podhubie, lacnú pracovnú silu a blízkosť západným trhom. Ak by odišli, neviem, z čoho by naša krajina žila, pretože naň nadväzujú mnohé odvetvia.

Automobilky priniesli do hospodárstva automatizáciu a robotizáciu. Vývoj nových elektrických áut bude vyžadovať nižšie nároky na pracovnú silu. Nie je to varovanie pre pracovný trh?