Mikloš: Zavedenie plánu obnovy do praxe? Pri súčasnej vláde som skeptický

Slovenský Plán obnovy je napísaný kvalitne, otázna je jeho implementácia.

"Reformy sú ťažké aj preto, že koaličné strany sú síce partnermi, ale aj konkurentmi a politici zvyčajne nechcú robiť nepopulárne veci," upozorňuje ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš.

Dôležité sú podľa neho všetky reformy v pláne obnovy, no veľké zázraky nečaká. "Ideálne by bolo, ak by sme naozaj naštartovali nepretržitú modernizáciu, aby sa žilo čím ďalej, tým lepšie," mieni.

V sérii rozhovorov Moderná krajina - návod, ako zlepšiť Slovensko vám prinášame názory slovenských podnikateľov, ekonómov a osobností, ako posunúť Slovensko dopredu. Projekt pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou FinStat.

V rozhovore s Ivanom Miklošom sa dočítate: Prečo by sme sa mali viac orientovať na inovácie

Ako zlepšiť prostredie pre kvalitných pracovníkov

Prečo sa plán obnovy nemusí podariť preklopiť do praxe

Prečo je dôležité popri školstve reformovať aj verejné financie

Ako ste si z pozície dvojnásobného ministra financií a člena reformných vlád predstavovali Slovensko po roku 2020?

Predstavoval som si, že budeme ďalej z hľadiska modernizácie krajiny. Že nebudeme už len montážnou dielňou, ale budeme viac zameraní na sofistikovanejšie výroby a služby. Že budeme viac konkurencieschopní, že pohneme s kvalitou školstva a vyriešime problém odlevu mozgov.

Prečo sa to podľa vás nenaplnilo?

Slovensko je stále akoby na hojdačke. Na začiatku po páde komunizmu sme urobili prvý veľký reformný balík opatrení. To sme boli ešte súčasťou Česko-slovenska.

Za vlády Vladimíra Mečiara sa nedialo nič alebo ak, tak len deformácie. Potom dve Dzurindove vlády prišli opäť s reformami, za ktorými však nasledovalo takmer dvanásť rokov Roberta Fica a absencia potrebných zmien.