Biznis skokanom vlaňajška je dodávateľ testov z Trnavy. Zisk mu vzrástol 117-násobne

Spoločnosti Eurolab Lambda niekto požičal pol milióna eur.

22. jún 2021 o 16:46 Nadácia Zastavme korupciu

Ak by sme hľadali na Slovensku top firmu minulého roka, medzi kandidátmi by určite nechýbal trnavský dodávateľ covid testov. Spoločnosti Eurolab Lambda vzrástol vlani zisk 117-násobne. Najmä vďaka tomu, že vyhrala verejné zákazky za vyše 80,5 milióna eur, pričom zákazky na dodávky testov z toho tvorili 79,5 milióna eur (nie všetko už bolo vyplatené).

Logo Nadácia Zastavme korupciu

Jej najväčší konkurent - firma BioVendor Slovakia - vysúťažila zákazky za 2,19 milióna. Vyplýva to z analýzy dát verejného obstarávania, ktoré Nadácii Zastavme korupciu sprístupnil portál Transparex.sk.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trnavská spoločnosť Eurolab Lambda dodala vlani testy na celoplošné testovanie. Projekt, ktorého autorom bol vtedajší premiér Igor Matovič, kritizovala opozícia. Líder Smeru Fico tvrdil, že len na tomto obchode zarobil Eurolab okolo päť miliónov eur.

Podľa nedávno zverejnených údajov z účtovnej závierky Fico preháňal. Napriek tomu možno firmu považovať za mimoriadne úspešnú.

Eurolab Lambda mal vlani zisk 3,72 milióna eur, kým rok predtým len 32-tisíc eur. Tržby firme vzrástli približne 12-násobne a presiahli hranicu 55,5 milióna.

Polmiliónová pôžička neprišla z banky

Firma vlani účtovne narástla. Pribudli jej firemné autá a stroje za takmer 2 milióny. A polmiliónová pôžička, ktorá ale podľa účtovnej závierky neprišla od banky ani od nikoho z firmy.

Takéto výpomoci nie sú bežné. Osoba alebo firma, ktorá požičala Eurolabu 556-tisíc eur, totiž očakáva, že jej túto sumu bude Eurolab schopný do roka splatiť. Kto je neznámym finančným podporovateľom firmy, sa z verejne dostupných dát zistiť nedá.

Napriek zvyku, že detaily o podobných významných sumách sú v účtovnej závierke opísané bližšie, v tomto prípade tomu tak nie je.

Celkovo vyhrala Eurolab Lambda v štátnej a verejnej správe súťaže za 80,5 milióna eur. Viaceré dodávky sú predmetom rámcových zmlúv, takže časť zákaziek si môže štát objednať, respektíve zaplatiť až tento rok.

V minulosti pritom firma na štátnych zákazkách nevysúťažila viac ako 500-tisíc. Priemerne mali v súťaži 1,5 konkurenta.

Najväčší konkurenti Eurolab Lambda v súťažiach so štátom boli do nástupu pandemickej situácie firmy BioVendro Slovakia, Labo-SK a Agentúra Harmony. Títo priami konkurenti Eurolab Lambda získali rádovo nižšie zákazky.

Najúspešnejší hráč v COVID obchodoch so štátom

Po nástupe covidu sa obchodné zameranie Eurolab Lambda oproti konkurencii výrazne zmenilo. Najväčší obchod urobila Eurolab Lambda na Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) za desiatky miliónov eur.

Rezervy nakupovali testy v časovej tiesni cez priame rokovacie konanie, ide o metódu, ktorá umožňuje osloviť priamo jednu firmu a uzavrieť s ňou zmluvu. Takýto postup je však najmenej hospodárny, keďže nedochádza k súťaži, a tým aj k znižovaniu ponukových cien.

Rezervy sa pokúsili osloviť viac možných uchádzačov. Spôsob, akým sa to udialo, však vyvolal pochybnosti. Rezervy totiž dali firmám na predloženie ponúk menej ako jeden pracovný deň, v piatok neskoro popoludní oslovili predchádzajúcich dodávateľov a zverejnili výzvu na webe.

Na prípravu ponúk mali firmy len víkend, pričom si mali zohnať a preložiť aj vyjadrenie výrobcov testov, ktorí boli zo zahraničia. Na ponuky sa čakalo len do pondelka dopoludnia. Ak by mala niektorá z firiem informácie o chystanom nákupe vopred, bola by vo výhode.

Konateľ Eurolab Lambda Peter Krajčovič mal v minulosti prepojenia na ľudí blízkych koalícii. Podnikal ešte pred dvomi rokmi s Martinom Hypkým, ktorý je v súčasnosti štátnym tajomníkom podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina).

Krajčovič už v minulosti odmietol zvýhodnenie pri verejnom obstarávaní.

Firmu Eurolab Lambda zakladal Ivan Juráš. Ten už v nej dlhšie nefiguruje, ale v zdravotníckom biznise sa pohyboval aj potom. Vlani na jar na tlačovej konferencii Úradu vlády o slovenských testoch na koronavírus zastupoval akciovú spoločnosť Lambda Life.

Aj Lambda Life sa zvýšil v uplynulom roku čistý zisk o 84 percent, takže zarobila cez 280-tisíc eur. Tržby jej stúpli o pätinu na takmer 5,3 milióna eur. Najväčšiu zakázku mala na SAV za viac než 8 miliónov eur na dodávku chemikálií a spotrebného materiálu.

Obe spoločnosti - Eurolab Lambda aj Lambda Life sú v databáze Transparexu v prvej desiatke “COVID” dodávateľov pre štát. Spomedzi všetkých, ktorí boli úspešní v súťažiach zameraných výlučne na COVID-19.

Eurolab bola suverénne najúspešnejším hráčom v obchodoch so štátom týkajúcich sa pandemickej situácie.