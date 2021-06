Talianska vila z webu neexistovala, hotelový voucher stratil na hodnote. Na čo si dať pozor?

Cestovné kancelárie veria v naštartovanie biznisu.

24. jún 2021 o 12:34 Nikola Bajánová

Ak by sa všetci, ktorých dovolenky sa pre pandémiu nekonali, rozhodli žiadať naspäť peniaze, cestovky by museli splatiť 60 až 65 miliónov eur minimálne 120-tisícom ľudí. Termín na splatenie je 14. septembra. Keďže sú tieto peniaze u dodávateľov v zahraničí, agentúry by si na vyplatenie museli požičať.

Cestovanie sa opäť rozbieha, a tak sa v Indexe Nikola Bajánová pýta, ako na tom agentúry aktuálne sú, a tiež, čo s dovolenkovou sezónou urobí delta variant koronavírusu. Odpovedá Roman Berkes, riaditeľ Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ktorý verí v lepšiu budúcnosť.

Okrem toho sa dozviete, na aké podvody nenaletieť, na čo si dať pozor a s čím počítať, ak cestujete na dovolenku individuálne. Odpovedá riaditeľka Európskeho spotrebiteľského centra Katarína Zalaiová.

