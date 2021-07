Byty, kancelárie aj obchody. Petržalka má dostať nové centrum

Petržalka City pýta prvé povolenia.

1. júl 2021 o 17:09 Tomáš Vašuta

Keď v roku 2007 prvýkrát verejnosti predstavovali projekt Petržalka City, developer hovoril o miliardovej investícii a novej štvrti, ktorá vytvorí moderné centrum tejto bratislavskej mestskej časti.

Prišla však kríza a plány zostali na papieri. Teda ich podstatná časť, keďže niečo malé sa predsa len zrealizovalo. Teraz je však Petržalka City na stole opäť.

A developer, ktorý je spojený so skupinou Iuris, znova hovorí o vytvorení kultúrno-spoločenského a športového centra Petržalky. Len v prvej fáze by si investície do projektu mali vyžiadať 44 miliónov eur.

Výhodná zmluva s mestom

Reč je o území severne od Romanovej ulice, zo západu vymedzenom Chorvátskym ramenom a z východu pripravovaným predĺžením električkovej trate. Už v minulosti sa hovorilo o tom, že práve táto lokalita bude hlavnou rozvojovou oblasťou Petržalky.