Ceny padajú. Pozrite si, ktoré slovenské hotely sú na predaj

Doba ubytovacím službám nepraje.

13. júl 2021 o 20:30 Tomáš Vašuta

Ak sa vám u nás zapáči, pokojne si nás kúpte celých. Aj takéto heslo by si mohli dať stovky slovenských penziónov či hotelov. Majitelia mnohých z nich síce z biznisu neodišli, ak by však prišla zaujímavá ponuka, určite by ju akceptovali.

A nie je ich málo. Portál Nehnuteľnosti eviduje okolo 370 ponúk na predaj ubytovacích zariadení. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to štvrtinový prepad. INDEX sa po roku opäť pozrel na ponuku a zostavil rebríček desiatich najdrahších hotelov a penziónov, ktoré sa núkajú na predaj.

Do rebríčka sme zaradili len tie zariadenia, ktoré sme vedeli identifikovať či už podľa fotografií, alebo parametrov uvedených v inzeráte. Len pripomenieme, že predaj takýchto objektov cez inzerát nie je až taký bežný. Majitelia lepších zariadení zväčša oslovia sprostredkovateľské či poradenské spoločnosti a ponúkajú zariadenia na predaj neverejne.

Ponuka predaja cez inzerát je neraz poslednou možnosťou a niekedy aj zúfalým krokom. Nakoniec aj analýza INDEXU ukázala, že mnohé zariadenia takýmto spôsobom hľadajú nového majiteľa niekoľko rokov. Ďalším zistením bolo, že ceny väčšiny z nich šli medziročne pomerne výrazne dole.

10. Hotel Zlatá ryba

Miesto: Zlatná na Ostrove

Zlatná na Ostrove Úžitková plocha: 1200 štvorcových metrov

1200 štvorcových metrov Cena: 1,55 miliónov eura

Hotel Zlatá Ryba. (zdroj: FB Zlatá Ryba)

Niekedy si poviete, že to čo máte, nepredáte pod cenu. A tak si stojíte za svojim. To je asi prípad hotela a reštaurácie Zlatá ryba, ktorý nájdete neďaleko obce Zlatná na Ostrove. Nehnuteľnosť láka na kúpu už vyše štyri roky.