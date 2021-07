Developer príde o pozemky, doplatil na krach slovenského reťazca

Plány firmy Viwo v Senici sa komplikujú.

19. júl 2021 o 21:34 Tomáš Vašuta

BRATISLAVA. Developerská spoločnosť Viwo v okresnom meste Senica budovala novú nákupnú zónu. Svoje plány do veľkej miery zrealizovala, do konca ich však pravdepodobne nedotiahne.

Pozemky developera v senickej nákupnej zóne aktuálne mieria do dražby. Aj keď jeho tržby v posledných rokoch klesali, do problémov ho dostala najmä spolupráca so skrachovaným obchodným reťazcom Hobbi.

Módne značky, fast food aj hobbymarket

Dunajskostredská spoločnosť Viwo vznikla v roku 2006 a okrem domovského mesta a Senice developovala komerčné projekty aj v Topoľčanoch a Rimavskej Sobote.

Tie v Dunajskej Strede a Senici boli rozlohou najväčšie. Každý zaberal plochu s rozlohou 80-tisíc štvorcových metrov, čo je ekvivalent jedenástich futbalových ihrísk.

Obchodnú zónu v Senici stavala firma v severnej časti mesta v blízkosti hlavného cestného ťahu Trnava - Hodonín. Jej súčasťou mali byť samostatné obchodné prevádzky, ale aj retailová pasáž.

Svoje zámery predstavil developer v roku 2008. Do nákupnej zóny Family Center mali prísť prevádzky módnych značiek, vzniknúť mali priestory pre služby, ale aj reštaurácie a rýchle občerstvenie.

Ponuku obchodov mali v samostatných prevádzkach dopĺňať Mountfield a predajca potrieb pre domácich majstrov. Centrum malo obsluhovať parkovisko s kapacitou pre 480 automobilov.

Zaúradovala kríza