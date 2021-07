Podnikateľ: Zobrali mi všetko a vyhrážali sa. Už sa nebudem schovávať

Emil Mucha o svojich problémoch v biznise.

18. júl 2021 o 22:33 Tomáš Vašuta

Jeden deň ste hore, ďalší zase dole. V slovenskom podnikateľskom prostredí sa píšu príbehy, ktoré by mohli ašpirovať na dramatické filmové scenáre.

Jeden taký prežíva v posledných rokoch aj podnikateľ Emil Mucha. Stál pri zrode akvaparku Thermal Nitrava v Poľnom Kesove. Prišiel však nielen oň.

Pre INDEX sa rozhodol otvorene porozprávať o tom, čo prežíval posledné roky a prečo prišiel o všetko.

Dnes hovorí, že aj posledné spoločenské zmeny ho priviedli k tomu, že sa chce pobiť o svoju pravdu. V rukách má prvé rozhodnutie súdu, ktoré mu dáva za pravdu. Nechce však skončiť len pri ňom.

V rozhovore sa dočítate aj: Ako začínal s podnikaním.

Ako spolupracoval s cirkvou.

Prečo sa rozhodol investovať do akvaparku.

Prečo prišiel o firmu aj akvapark.

Prečo sa schovával a štyri roky nepodnikal žiadne kroky.

Ako ste sa dostali k podnikaniu?

Ešte za socializmu som začal obchodovať so zeleninou. Dostal som sa k tomu náhodne. Vojenčinu som totiž strávil v Poprade a tam som stretával ľudí z južného Slovenska, ako ráno predávajú zeleninu.

Po skončení školy som si chcel privyrobiť, a tak som to skúsil. Od roku 1989 som mal stánky v Poprade, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici aj v Smokovcoch, v ktorých predávali rodinní príslušníci.

Dalo sa pekne zarobiť, za sezónu, ktorá trvala dva mesiace aj 50- až 100-tisíc korún. Na to obdobie to boli veľmi slušné peniaze. Treba však povedať, že to bola práca od rána do večera.

Čo bolo potom?

Som vyštudovaný inžinier elektrotechnik, projektant. Tomuto povolaniu som sa aj venoval. Počas leta som však naďalej organizoval predaj zeleniny a ovocia v Tatrách.

Keď sa však na Slovensku rozbiehala Komunálna poisťovňa, presvedčili ma, aby som, sa do toho zapojil. Bol som riaditeľ nitrianskej pobočky, kde som vydržal sedem rokov. V tom čase som prijal novú výzvu. Pre Volkswagen Finančné služby som zakladal maklérsku spoločnosť.

Keď som zistil, ako systém funguje, v roku 2003 som založil vlastnú. Firma sa venovala sprostredkovaniu poistenia. Naším najväčším klientom bola cirkev, ale časom sme spolupracovali aj so samosprávami. Pre ne sme potom vytvorili samostatnú maklérsku firmu.

Čo sa týka cirkvi a spolupráce s ňou, pomohlo vám aj to, že nitrianske biskupstvo malo veľké majetky, a teda bolo čo poisťovať?