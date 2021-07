Lacné byty? Už s tým prestaňte (komentár)

Postupovali by ste rovnako, tak čo frflete.

16. júl 2021 o 17:56 Branislav Benčat

Je sezóna marhúľ. Ste pestovateľ, úroda bola nečakane slabá a v regióne máte dvoch hlavných konkurentov. Jednému sa neurodilo nič a druhému sa nepodarilo vybaviť povolenie na predaj na miestnom trhu.

Zostali ste sám, marhúľ máte menej ako predchádzajúce roky a náklady na ich pestovanie vám výrazne vzrástli. Čo spravíte? Bingo! Dvihnete cenu.

Boli by ste hlúpy, ak by vám to nenapadlo. Všetci predsa chcú marhule a predáte ich ešte skôr, ako sa dostanú na pult. Že niekto frfle, že sú drahé, vám môže byť jedno. A ak sa o rok situácia zopakuje, budete postupovať rovnako.

Obdobná situácia sa už dlho opakuje na trhu s bytmi. Z kvartálu na kvartál ceny rastú a prepisujú rekordy. Aktuálne dokonca zlomili psychologickú hranicu a v pripravovaných bratislavských projektoch presiahla cena v priemere štyritisíc eur za štvorcový meter.

Z kvartálu na kvartál sa stále častejšie vynára otázka, kedy už budú byty lacnejšie. Že už predsa musia naraziť na strop a bývanie je neúnosne drahé a bublina už-už spľasne.