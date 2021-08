Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov

Predstavujeme nomináciu na biznis cenu INDEXU a Slovenskej sporiteľne.

4. aug 2021 o 16:18 Tomáš Vašuta

O úspechu v biznise niekedy rozhodujú detaily, inokedy snaha riskovať či urobiť veci inak a možno aj odznova. To všetko platí pre e-shop Dedoles.

Ak by sa robil prieskum poznateľnosti značky pred troma–štyrmi rokmi, tento obchod by poznal málokto. Stačila však správna reklama s tancujúcimi škrečkami a zo značky sa stal fenomén, ktorý poznajú aj malé deti.

Tancujúce škrečky sú vrcholom ľadovca, len samotná reklama by firmu nevyniesla medzi najvýraznejšie rastúce slovenské spoločnosti.

Majiteľ e-shopu Jaroslav Chrapko hovorí, že na začiatku bolo rozhodnutie, ktoré spravili v roku 2018. Teraz jeho firma prudko rastie, čo prináša pozitívne nálady, ale aj problém, ktoré musí riešiť.

Od tričiek k ponožkám

Aj keď sa môže zdať, že Dedoles je nová spoločnosť, nie je to tak. Firma bola zapísaná do obchodného registra v júni 2012. Majiteľ hovorí, že e-shop fungoval ešte pár mesiacov predtým.

V decembri tohto roka tak Dedoles oslávi vlastne už desiate narodeniny. Fakt je, že prešiel výraznou premenou a s pôvodným konceptom nemá prakticky nič spoločné.

Jaroslav Chrapko pôvodne spustil e-shop, ktorý predával ekologické tričká s prírodnou potlačou americkej značky The Mountain. Postupne k nim pridával výrobky iných značiek, hoci tričká tvorili gro ponuky.

Ak sa pozriete na hospodárske výsledky Dedolesu, uvidíte kontinuálny rast tržieb, o ktorom sníva väčšina začínajúcich podnikateľov. Aj keď až také jednoduché to nebolo, keďže Jaroslav Chrapko musel v začiatkoch podnikania prijať pomoc investora.

V roku 2013 dosiahol obchod tržby niečo cez 116-tisíc eur, rok na to sa mu ich podarilo znásobiť a v roku 2015 už presiahol hranicu jedného milióna eur. A tak by sme mohli pokračovať až do roku 2018.

Aj v tomto roku vykázal e-shop rekordné tržby, ale majiteľovi sa smerovanie obchodu nepozdávalo. Preto sa rozhodol vystúpiť zo zaužívaných koľají a biznisový koncept nanovo prekopať.

„Zlomový moment nastal na začiatku leta 2018. Vtedy sme sa rozhodli, že začneme robiť vlastné produkty s originálnym dizajnom. Okrem dizajnu sme dostali pod kontrolu aj kvalitu produktu a maržu. Vďaka tomu začal biznis fungovať omnoho lepšie a raketovo rásť,“ hovorí Chrapko pre INDEX.

Kým dovtedy predávali ponožky iných výrobcov, po novom sa rozhodli ponožky vyrábať vo vlastnej réžii. Vytvorili dizajnérsky tím, ponožky si nechávali vyrábať v Číne a Turecku. Základy biznisu boli postavené.

A potom prišli škrečkovia

Ako ukázali výsledky za rok 2019, bol to dobrý krok. Firme sa podarilo zvýšiť tržby z takmer šiestich miliónov na 14,5 milióna eur. Chrapko vedel, že ďalší rast bude nevyhnutne spojený s reklamnou kampaňou.

Málo sa to vie, ale prvá reklamná kampaň Dedolesu sa nestretla s veľkou odozvou. Jeho majiteľa to však neodradilo a skúsil to znova.

Tentoraz stavil na tancujúcich škrečkov a rýchlo sa ukázalo, že to bol zásah. Reklama, ktorá prišla na jar roku 2020, sa rýchlo stala virálnou. Poznateľnosť značky stúpla, investované peniaze sa firme vrátili oveľa viac, ako si pôvodne plánovala.

Tancujúci škrečkovia zviditeľnili značku. (zdroj: Dedoles)

Ukázali to finančné výsledky za rok 2020. Napriek pandémii, alebo možno aj vďaka nej, atakovali tržby hranicu 50 miliónov eur. Dedoles vykázal aj rekordný zisk, keď skončil v pluse vyše 3,4 milióna eur.

Bolo by krátkozraké tvrdiť, že sa o to postarala len reklama, aj keď tá bola základom úspechu. Firma už skôr prekročila slovenské hranice a výrobky predáva na viac ako 20 európskych trhoch.

Navyše, okrem ponožiek, ktoré firmu najviac zviditeľnil, portfólio rozšírila o spodnú bielizeň, plavky, papuče, šľapky, uteráky či rúška. Inak povedané, využila poznateľnosť značky a rozšírila sa kam to prirodzene šlo.

Z firmičky kolos

Nárast predaja sa musel prejaviť aj vo firme. Tá sa v súčasnosti zamestnáva takmer 500 ľudí, čo prinieslo aj množstvo výziev.

„Prudký rast, aký zažívame, je náročné zvládnuť. Firma sa mení doslova z mesiaca na mesiac. Priskakuje do nej stále viac a viac ľudí. To si vyžaduje neustály rozvoj procesov, nasadenie pokročilejších IT systémov, či automatizáciu do skladu,“ vyratúva Chrapko. Zatiaľ to podľa neho zvládajú.

Väčší počet zamestnancov priniesol aj pozitívne javy. „Pri tejto veľkosti sa už takmer každý vie sústrediť na to, v čom je dobrý. Pri menšej firme potrebujete omnoho všestrannejších ľudí. Byť dobrým vo všetkom však nie je pre nás prirodzené. Zvyčajne máme dve-tri schopnosti, v ktorých sme silní a keď tie využívame, dosahujeme najvyššiu efektivitu a flow pri práci,“ mieni Chrapko.

Dedoles začal otvárať aj vlastné prevádzky. (zdroj: SME - Marko Erd)

Vo väčšej firme mu, naopak, chýba flexibilita. Časy, keď mohol všetkých zamestnancov zavrieť do jednej zasadačky, a ľahko im vysvetliť, čo sa deje, alebo bude diať, sú zabudnuté.

Na otázku, či nájde aj v tomto období veci, ktoré mu nevyšli, odpovie priamo. „Vždy niečo nevyjde. O tom je podnikanie. Treba skúšať nové veci a občas sa možno popálite alebo stratíte peniaze,“ vysvetľuje.

Za jeden z najvýraznejších neúspechov označuje televíznu kampaň, ktorá predchádzala tej so škrečkami. Firma do nej investovala nemálo peňazí, efekt však nemala: „Našťastie sme sa otriasli a po pár mesiacoch na to prišli škrečky.“

Majiteľ e-shopu vysvetľuje, že do problémov sa môže firma dostať aj vtedy, keď v nej nikto chybu nespraví. „Tento rok nám zavarilo to, že nepriaznivá logistická situácia v Číne spôsobila neskorý príchod letnej kolekcie. Zároveň zdražujú v podstate všetky materiály na celom svete, čo nám uberá z marže,“ hovorí.

Budovanie siete

O samotnom podnikaní sa Jaroslav Chrapko vyjadruje uznanlivo: „Je to škola života. Neustále výzvy ma nútia sa stále vzdelávať, meniť myslenie a rozvíjať schopnosti. Toto platí aj o iných členov tímu. Vidieť, ako sa z nich počas rokov stávajú top profesionáli, je veľmi inšpirujúce.“

Aj keď firma zaznamenala výrazný rast, nemieni poľavovať v inováciách. „Momentálne pracujeme na dobudovaní produktového portfólia. Budeme ho nasledujúce roky stále dotvárať a vylaďovať,“ hovorí majiteľ e-shopu.

Firma vlani kúpila britskú spoločnosť Something different Europe Ltd (Somdiff). Tá sa venuje takzvanému dropshippingu, čo je zasielanie balíčkov zákazníkom, a predaju na retailových platformách.

Dedoles pustil aj do otvárania kamenných predajní. Chce v tom pokračovať aj v budúcich rokoch.

„Pripravujeme aj veľký omnichannel projekt, ktorý má za cieľ prepojiť svet online a offline,“ naznačuje Chrapko. A tiež avizuje, že pozíciu na nemeckom trhu chce zlepšiť veľkou televíznou kampaňou, ktorá je naplánovaná na budúci rok.

Chrapko hovorí, že biznis model sa nedá nalinajkovať, neustále sa musí prispôsobovať okolnostiam. „Cítime potrebu neustálej inovácie, a tak sa pozeráme po ďalších príležitostiach, o čo by sme mohli biznis model obohatiť, aby bol konkurencieschopný aj ďalšie dekády. Ak by som však mal teraz povedať, ako bude firma vyzerať o päť rokov, klamal by som,“ uzatvára.

