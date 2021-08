Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu FéliX

Hľadáme úspešné inovatívne malé a stredné firmy.

4. aug 2021 o 16:17 Branislav Benčat

Slovenské firmy musia byť kreatívne, inovatívne, prinášať pridanú hodnotu. Inak bude zo Slovenska len montážna dielňa bez perspektívy. Koľko textov na túto tému ste už čítali?

O potrebe skvalitnenia ekonomiky sa diskutuje roky. Ako aj o potrebe rozvíjať v domácom prostredí nápady, zastaviť odlev mozgov a reštartovať zatuchnutý vzdelávací proces.

Darí sa to? Povedzme to slušne, že stále sa viac rozpráva, ako koná. Problémy sú pritom známe a dávno pomenované. Firmy zápasia s byrokratickými nezmyslami, vysokým daňovo-odvodovým zaťažením, podnikateľské prostredie je nepredvídateľné. Ak by to šlo, v mnohých prípadoch by najradšej so štátom nemali nič spoločné.

Biznis cena FéliX FéliX je nová biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Zameriava sa na inšpiratívne podnikateľské či iné aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernizácii a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Viac informácii nájdete na www.cenafelix.sk.

Aj v ére covidu, ktorá dostala mnohé firmy na hranu prežitia, sa ukázalo, že symbióza medzi štátom a podnikateľským prostredím nefunguje. Pomoc najmä pre menšie firmy prichádzala komplikovane a pomaly. Univerzálny odškodňovací zákon sa už dávno zmenil na tragikomédiu a prestáva byť jasné, či vôbec niekedy uzrie svetlo sveta.

O tom, že ani špičková inovácia a certifikát excelentnosti Európskej komisie vám nezabezpečí v súboji so štátom úspech, sa presviedčajú aj inovatívne firmy s výskumno-vývojovými projektmi. Opakovane musia upozorňovať a vypisovať listy, že proces verejného obstarávania, ktorý zaberá mesiace, je pre ne neakceptovateľný a likvidačný. Pochopiteľne, veď inovácie sú preteky s časom, a nie prešľapovanie na mieste.

Prekážok je mnoho, podstatné je, že na Slovensku máme firmy, ktoré to nevzdávajú. Neodišli a aj napriek nie ideálnym podmienkam dokázali rásť, rozvíjať sa a robiť dobré meno Slovensku.

Tým, ktorým sa to podarilo, treba zagratulovať, poďakovať a ukázať ich ako vzor pre ostatných. Lebo jeden príklad môže motivovať ďalších omnoho viac ako stovky strán teórie.

Rozhodli sme sa ich preto aj oceniť. Spoločne so Slovenskou sporiteľňou vyhlasujeme novú biznisovú cenu FéliX pre malé a stredné firmy. V nej hľadáme úspešné a vzorové firmy a ich príspevok k rozvoju modernosti, prosperity a potenciálu Slovenska. Všímame si originálny nápad, odvahu, kreativitu a prínos pre rozvoj odvetvia, regiónu i celej krajiny.

Postupne vám predstavíme šesť nominovaných firiem. V aktuálnom čísle nájdete prvú dvojicu. Z nich porota tvorená rešpektovanými osobnosťami vyberie víťaza, ktorý si koncom októbra prevezme cenu. Okrem hlavnej kategórie oceníme aj úspešnú rodinnú firmu a prínosnú regionálnu aktivitu.

Pozitívne príklady musí byť vidieť. Aby mohli inšpirovať a dodať odvahu ďalším podnikať, veriť si a rozvíjať skvelé nápady doma. Budeme radi, keď im v tom dokážeme pomôcť.