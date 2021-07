Top športovci míňajú aj na nezmysly. Prečo im to štát toleruje?

Problémov je viac, od veľkosti top tímu po priority.

29. júl 2021 o 10:20 Nikola Bajánová, Viktor Kiššimon

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/index7/embed/episodes/Koko-stoj-slovensk-port-a-na-o-maj-portovci-e155b9l

Predĺženie električkovej trate v Petržalke by malo stáť necelých 75 miliónov eur. Veľmi podobnú sumu vyčlenilo ministerstvo školstva na slovenský šport v tomto roku.

Prispieva aj obrana, vnútro a samosprávy. Podľa niektorých vyjadrení je to dohromady dosť peňazí, no v ich míňaní chýba poriadok, priority, ale aj rovnováha a spravodlivosť.

Súvisiaci článok Elitní športovci majú stále viac peňazí. Mnohí ich míňajú aj podozrivo

To platí aj pre takzvaný top tím, ktorý by mal predstavovať elitu medzi športovcami a športovkyňami. Editor denníka SME Viktor Kiššimon sa zaoberal ich účtovníctvom, a vo viacerých prípadoch zistil neetické, či nezmyselné postupy. Ide o podvody? Kto za to môže a prečo s tým nikto nič nerobí?

Viac sa ho v rozhovore pýta Nikola Šuliková Bajánová.