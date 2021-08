Zmeny na polícii aj podpora cyklistiky. Kam pôjdu prvé milióny z plánu obnovy?

Tento rok treba vyčerpať 150 miliónov eur.

6. aug 2021 o 17:28 Jozef Tvardzík

Prvé peniaze z európskeho Plánu obnovy na rozbeh ekonomík po pandémii, z ktorého by Slovensko malo dostať šesť miliárd eur, prídu už na jeseň. Pôjde o približne 800 miliónov eur, teda 13 percent z celkovej sumy.

Už dnes je jasné, že peniaze sa tento rok nestihnú minúť. Veľká časť sa presunie do ďalších rokov. Dôvodom je vnútorné nastavenie plánu obnovy.

V prvých rokoch majú štáty predovšetkým prijať reformy (míľniky). Až v neskoršej fáze sa dostanú na rad konkrétne investície.

Slovensko má v tomto roku splniť 14 míľnikov, vrátane optimalizácie siete nemocníc, súdnej mapy a reformy riadenia vysokých škôl.

Ministerstvá a úrady, ktoré sú do plánu obnovy zapojené, momentálne so sekciou plánu obnovy na Úrade vlády pracujú na detailoch, ako celý proces nastaviť aj so systémom varovania pred potenciálnymi komplikáciami.

Finálny harmonogram reforiem a investícií pôjde následne do medzirezortného pripomienkového konania a vláda ho musí schváliť.

Investície do cyklodopravy a železníc

To, koľko peňazí dostanú jednotlivé ministerstvá je tiež predmetom debát, ktoré by mali byť onedlho ukončené.

V tomto roku plánujeme minúť približne 150 miliónov eur, v roku 2022 sa plánujú výdavky vo výške viac ako 1,1 miliardy eur a v nasledujúcich rokoch zvyšok alokácie pre Slovensko," tvrdí sekcia plánu obnovy na Úrade vlády.

INDEX zisťoval na jednotlivých ministerstvách, čo chcú z plánu obnovy zrealizovať ešte v tomto roku a koľko by to malo stáť.