Kauza Mýtnik: Vysokí úradníci, oligarchovia Smeru a vyhodené desiatky miliónov

6. aug 2021 o 14:56 Xénia Makarová, Nadácia Zastavme korupciu

Od začiatku tohto roka zadržala NAKA postupne takmer celé bývalé vedenie Finančnej správy (FS). V raziách Mýtnik 1 až 3 figurujú obaja jej bývalí prezidenti, šéf kriminálneho úradu, generálny riaditeľ sekcie daní, šéf IT, šéfka obstarávania, ale aj dlhoročná šéfka právneho oddelenia, ktorá vo funkcii pôsobila aj v súčasnosti.

Finančná správa je jeden z kľúčových úradov štátu, zabezpečuje výber daní a ciel. Policajné obvinenia opisujú, ako „šila“ niektoré IT systémy za desiatky miliónov eur na zákazku komerčným firmám. Následne ich vedenie FS prezentovalo ako nástroje v boji proti daňovým únikom.

Presah na ministerstvo financií

Na to, aby FS mohla tieto IT systémy zaplatiť alebo ak potrebovala, aby ich aspoň časť podnikateľov musela používať, muselo zasiahnuť ministerstvo financií. To zastrešuje rozpočet daniarov a prijíma legislatívu pre oblasť daní a ciel.

Preto sa v Mýtniku opakovane spomínajú aj odmeny súvisiace "s podporou legislatívneho procesu". Policajti zadržali bývalého štátneho tajomníka rezortu financií Radka Kuruca aj architekta Miroslava Slahučku, ktorý roky cez svoju firmu prenajímal dom exministrovi financií Petrovi Kažimírovi.

A v súvislosti s priaznivým legislatívnym procesom sa spomína aj odmena pre ďalšieho bývalého štátneho tajomníka rezortu financií, Petra Pellegriniho, v súčasnosti predsedu opozičnej strany Hlas.

Sprostredkovať ju mal podľa medializovaných informácií Miroslav Výboh, ktorého expremiér Robert Fico v minulosti označil za svojho dlhoročného priateľa.

Zadržaný je aj Jozef Brhel, ktorého podľa spisu Gorila označil podnikateľ Jaroslav Haščák za jedného z piatich akcionárov strany Smer.

Obvinenia sa týkajú rokov 2014 až 2018, teda obdobia druhej a tretej vlády Smeru, počas ktorej Finančnej správe šéfovali František Imrecze a Lenka Wittenbergerová.

Spornými sú miliónové zákazky pre firmu Allexis, za ktorou stojí podnikateľ Michal Suchoba, ale aj zmluva so spoločnosťou Alison Slovakia.

Krátko po nástupe vlády Igora Matoviča od júla minulého roka sa dovtedajšie vedenie FS začalo postupne obmieňať.

S pečiatkou „Utajené“

Verejná kontrola IT zákaziek na Finančnej správe stála v minulosti ešte pred jednou veľkou prekážkou – väčšinu zákaziek dali daniari do utajeného režimu. Znamená to, že zverejnili len minimum informácií, z ktorých sa nedalo analyzovať, či ide o potrebnú zákazku a za férovú cenu.

Vďaka výnimke tiež často pôvodnú zmluvu zvyšovali na niekoľkonásobok pôvodnej ceny a vyhli sa tak vyhláseniu novej súťaže.

To, že šlo o porušenie pravidiel pre verejné súťaže, tvrdí aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Aj jeho bývalého funkcionára už v tejto súvislosti rieši NAKA.

Milióny za IT, prínos je nejasný

Allexis dodal Finančnej správe za desiatky miliónov eur systém Alladin. Pôvodný systém na manažovanie daňových kontrol mal stáť šesť miliónov eur. Cez dodatky sa jeho suma vyšplhala na vyše 40 miliónov.

Podľa vlaňajšej výročnej správy FS ide o sústavu piatich aplikácií, ktoré mali pomáhať pri daňových kontrolách a zároveň tento proces kontrolovať.

Vlani daniari použili systém len pri takzvanom miestnom zisťovaní, teda cielenej kontrole vybraných účtovných dokladov. Z celkovo vyše sedemtisíc zisťovaní využili Alladin v 60 percentách. Padli za to pokuty v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur.

eKasa stále pokrivkáva

O podpore legislatívneho procesu sa v Mýtnikovi hovorí aj v súvislosti s eKasou, online pripojením všetkých registračných pokladníc na systém Finančnej správy. Cieľom je, aby FS vedela o každej platbe a podnikatelia nemohli pre DPH zatajovať platby od zákazníkov.

Zavedenie celoplošnej eKasy sprevádzalo viacero problémov. Najprv sa jej povinné používanie od jari 2019 opakovane odsúvalo. Neskôr takzvaní etickí hackeri upozornili, že je relatívne jednoduché eKasu obísť.

V súvislosti s certifikátmi pre eKasu sa spomínali nadštandardne úspešné firmy s väzbami na exfunkcionárov FS.

Ku koncu minulého roka bolo v eKase prihlásených niečo cez 200-tisíc pokladníc. Podľa kontrolnej akcie zo septembra minulého roka pritom takmer polovica z kontrolovaných prevádzok napriek eKase naďalej s vydávanými bločkami špekulovala.

Vyše 50-miliónovej zákazky sa týka zásah Mýtnik II. Imreczeho nástupkyňa vo vedení FS Lenka Wittenbergerová zmluvu podpísala vlani, tesne pred parlamentnými voľbami.

Systém mala dodať firma Alison Slovakia, na ktorej nadpriemernú úspešnosť v tendrom sme upozornili už dávnejšie aj v Nadácii. Systém mal v zabezpečenom režime prepojiť komunikáciu medzi jednotlivými pracoviskami FS.

Miliónové appky pre občanov

Mobilné aplikácie za milióny eur objednali daniari opakovane aj pre verejnosť. Aplikácie im okrem Allexisu dodali minimálne ďalšie dve firmy. Zákazky boli vždy zadávané v utajenom režime.

Podstatou aplikácií malo byť, aby spotrebitelia sami kontrolovali a nahlasovali špekulatívnych podnikateľov. Išlo o aplikácie na overovanie kontrolných známok na alkoholických nápojoch alebo na overovanie vydaných bločkov. Tú si podľa dát FS začiatkom minulého roka mali stiahnuť desaťtisíce občanov.

Na mnohé zákazky na FS, ktoré sú aj predmetom aktuálneho vyšetrovania NAKA, upozornila v minulosti aj Nadácia. Hlavné nedostatky pri efektívnom výbere daní na FS sme zhrnuli v nedávnej podrobnej analýze (jej preklad v anglickom jazyku nájdete tu).