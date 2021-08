Behaviorálny ekonóm: Väčšina ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať, nie sú antivaxeri

O vakcinácii so špecialistom na ľudské správanie Matejom Šuchom.

10. aug 2021 o 16:42 Jozef Tvardzík

Behaviorálne vedy sa zaoberajú ľudským správaním a rozhodovaním, a preto môžu byť užitočné aj pre nastavenie stratégie, ako ľudí presvedčiť, aby sa dali očkovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Expert v oblasti behaviorálnych vied Matej Šucha si myslí, že k zvýšeniu miery vakcinácie určite nepomôže očkovacia lotéria, ani sprostredkovateľský bonus. Oba nápady, za ktorými stojí minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič, považuje za zlé až hlúpe.

Súvisiaci článok Zľavy pre očkovaných sú podľa inšpekcie diskriminácia, právnik nesúhlasí Čítajte

Iniciatívy gastropodnikateľov, ktorí ponúkajú zľavy alebo odmeny pre zaočkovaných, Matej Šucha oceňuje, ale podľa neho ide o symbolické gesto, ktoré problém nevyrieši.

"Nehovorím, že to nemajú robiť, pretože je to pekná iniciatíva, ale jej skutočný dosah bude malý. Nemyslím si, že by sa ľudia šli očkovať len preto, že v nejakom podniku dostanú pivo zadarmo," vysvetľuje Matej ŠUCHA v rozhovore pre INDEX.

Niektoré gastroprevádzky sa rozhodli zvýšiť motiváciu ľudí k vakcinácii tým, že zaočkovaným ponúkajú zadarmo pivo alebo zľavy z účtu. Môže mať takéto gesto zmysel aj z podnikateľského hľadiska?

Pre zákazníkov je slovíčko zadarmo magické. V jednom experimente dali účastníkom na výber z dvoch čokolád, ktoré mali odlišnú cenu. Prevažná väčšina si vybrala drahšiu čokoládu, hoci rozdiel v cene bol pár centov.

Nič sa na tom nezmenilo, ani keď čokolády zlacnili, ľudia si aj vtedy vzali tú drahšiu. Keď však jednu čokoládu dávali zadarmo a druhá stála pár centov, všetci ľudia siahli po čokoláde zadarmo.

To znamená, že ak niečo dávam zadarmo, pre zákazníka je to obrovský ťahák. Aj pivo zadarmo v reštaurácii. Navyše, komunikácia podnikateľa by mala vytvoriť jasný obraz. Z tohto pohľadu je pivo zadarmo konkrétnejšie a špecifickejšie než 10-percentná zľava.

Na podporu veci zadarmo existuje ešte jeden argument. Jedným z dôvodov, prečo zdieľajú ľudia príspevky na sociálnych sieťach, je ukázať, že majú niečo exkluzívne, čo ostatní nemajú.

Som si istý, že omnoho zdieľanejší bude obrázok, ako si popíjam pivko zadarmo, pretože som očkovaný, než bloček so zľavou.

Súvisiaci článok Očkovacia lotéria je zbytočný nápad. Môže skôr uškodiť, tvrdia ekonómovia Čítajte

Prevádzkovatelia reštaurácií hovoria, že odmenami pre zaočkovaných chcú podporiť zaočkovanosť na Slovensku. Pomôže to?

Je to kvapka v mori a obávam sa, že kvapky v mori nám nepomôžu. Nehovorím, že to nemajú robiť, pretože je to pekná iniciatíva, ale jej skutočný dosah bude malý. Nemyslím si, že by sa ľudia šli očkovať len preto, že v nejakom podniku dostanú pivo zadarmo.

V týchto iniciatívach však vidím potenciál vytvárať pozitívnu sociálnu normu, ktorá sa môže prezentovať aj na sociálnych sieťach.

Ak som nerozhodný a vidím, že mám okolo seba ľudí, ktorí sú zaočkovaní a využívajú vďaka tomu výhody, vrátane takých maličkostí, ako je pivo zadarmo, tak to so mnou môže pohnúť.

Médiá i politici primárne riešia neočkovaných. Akoby sa zabúdalo na tých, ktorí sú zaočkovaní. Vplýva takáto atmosféra aj na to, že máme nízku zaočkovanosť?