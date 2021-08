EÚ chce spoplatniť emisie z vykurovania. Koho sa to dotkne? (odpovede)

Kúriť uhlím a plynom už nebude také výhodné.

16. aug 2021 o 12:00 Eva Frantová

Článok pokračuje pod video reklamou

Nielen energetika a priemysel. Po novom si svoj emisný účet budú platiť aj budovy. Konkrétne tie, ktoré na kúrenie či ohrev vody využívajú neekologické fosílne palivá.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok EÚ chce na cestách bezemisné autá. Čo hrozí slovenským automobilkám? Čítajte

Taký je aspoň scenár najnovšieho zeleného balíčka Európskej komisie s názvom Fit for 55, ktorý má členské štáty naviesť k zníženiu emisií o 55 percent do roku 2030 a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality na prelome storočia.

Brusel v balíku spomína aj nový systém emisných povoleniek, do ktorého by spadali len budovy a doprava. Mal by byť oddelený od už fungujúceho EU ETS, ktorý zahŕňa zariadenia energetiky a priemyslu, zodpovedné za 40 percent emisií skleníkových plynov v Únii.

Balík opatrení je zatiaľ predmetom rokovaní medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ. Dohoda na jeho finálnom znení by mala byť na stole v najbližších mesiacoch.

Čo o balíku a jeho vplyve na domácnosti zatiaľ vieme? Kto bude za vypustené emisie z budov platiť a ako sa chystané zmeny dotknú verejnosti? INDEX prináša odpovede na najdôležitejšie otázky.

1. Prečo chce Európska únia do systému emisných povoleniek zakomponovať aj budovy?