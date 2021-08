Emisie treba výrazne okresať a Únia má plán. Koho zasiahne a bude to stačiť?

Fit for 55 znižuje emisie o 55%.

12. aug 2021 o 13:09 Nikola Bajánová, Eva Frantová

V pondelok sme to počuli, čítali a videli všade. Na zvrátenie devastujúceho globálneho otepľovania nám ostáva už len veľmi malý priestor.

V krátkosti o nálezoch správy Medzinárodného panelu OSN pre klimatickú zmenu, ako ich – tie nálezy zosumarizovala Renáta Zelná.

„Ak ľudia neznížia svoje emisie skleníkových plynov, najneskôr do dvadsiatich rokov bude svet teplejší o 1,5 stupňa oproti priemeru spred priemyselnej revolúcie. Klimatickú zmenu je už vidieť vo všetkých častiach sveta a jej vplyvy sa budú v nasledujúcich rokoch iba zosilňovať. Pre strednú Európu to bude znamenať viac povodní, no tiež dlhšie obdobia sucha.”

Dnes sme na úrovni v priemere o 1,1 stupňa zvýšenej teploty oproti polstoročiu pred rokom 1900. Ak nič neurobíme, do konca storočia sa svet v priemere ohreje o dva stupne. Na 1,5 stupňa je dovolené vypustiť ešte asi 400 gigaton oxidu uhličitého do atmosféry. Od 1850 do 2019 to bolo dokopy asi 2390 gigaton. Nič z toho prirodzene nespadá pod udržateľnosť, ak niečo, tak by sme mali dosahovať uhlíkovú neutralitu. Čo s tým?

Napríklad EÚ si dala cieľ, že do roku 2050 ju dosiahne – klimatickú neutralitu.

Klimatická neutralita je hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov.

Od roku 1990 znížila svoje emisie o 24 percent, zatiaľ čo ekonomika rástla o 60%.

Medzistupňom je záväzok že do roku 2030 zníži emisie aspoň o 55%. Na to, aby sa jej to podarilo, prechádza a prerába legislatívu v oblasti klímy, energetiky a dopravy. Toto spadá pod balík „Fit for 55“.

Čo presnejšie to znamená, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta reportérky Indexu Evy Frantovej.