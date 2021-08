Šéf CBRE: Tesla na Slovensku? Na povolenia by čakala doteraz (rozhovor)

Bratislava bola lákavou destináciou pre zahraničných investorov na prelome milénia, dnes to už neplatí. V rozhovore pre INDEX to hovorí výkonný riaditeľ slovenskej pobočky realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Tomáš Hegedűš.

Podľa jeho slov zaostávame vo viacerých smeroch. Atraktivita hlavného mesta pritom veľa napovedá aj o atraktivite celej krajiny. Slovensko má pred sebou viacero výziev či už pri prijímaní nového stavebného zákona, alebo pri nastavovaní ďalších opatrení, ktoré by mali pozíciu krajiny zlepšiť.

V rozhovore sa dočítate aj: Prečo Bratislava a Slovensko zaostáva za susedmi.

Komu môže konkurovať hlavné mesto.

Prečo sú rekonštrukcie verejných budov urobené zle.

Či potrebujeme nový stavebný zákon.

Ako sa pozerá na situáciu na realitnom trhu.

Vaša spoločnosť prichádza s mnohými zahraničnými firmami do kontaktu v čase, keď sa rozhodujú, či prídu na Slovensko. Zlepšila sa pozícia krajiny oproti minulým rokom, keď ich lákate, že podnikať by mohli práve u nás?

Je to ťažká otázka pre to, že bol covid. Väčšina investičných rozhodnutí bola pozdržaná či odložená na neskoršie. V zásade však pozíciu Slovenska veľmi dobre ilustruje postavenie krajiny v rôznych rebríčkoch ako napríklad Doing Business (Slovensko bolo v roku 2019 na 146. mieste, pozn. red.) či rebríčky hodnotiace kvalitu života, startupov či expatov.

Situácia sa v rebríčkoch síce v posledných rokoch zlepšuje, bohužiaľ, stále ťaháme za kratší koniec najmä oproti Maďarsku v rámci krajín V4.

Jedna vec je pozícia v rebríčku, druhá priame vyjednávanie o príchode. Sú rebríčky odzrkadlením reálneho stavu?

Každý jeden výber prebieha v súťažnom prostredí. O investície bojujeme spolu s ďalšími krajinami východnej Európy a občas aj so štátmi na Balkáne. Každá jedna firma si komplexne prejde podmienky na trhu v dotknutých krajinách. Zisťuje také veci, ako sú prítomnosť pracovnej sily, jej schopnosti, daňové zaťaženie, stavebné záležitosti a podobne.

Stačí sa pozrieť, ako rýchlo postavila Tesla fabriku Gigafactory v Nemecku. Išlo o investíciu v lese, proti ktorej boli aj protesty. Všetky povolenia však firma dokázala vybaviť v priebehu pár mesiacov a fabrika je pred dokončením. Ak by si firma vybrala Slovensko, doteraz by ešte nezačala ani kopať.

Pružnosť pri vydávaní stavebných povolení je však len jednou z prekážok.

Áno. Tu musíme hovoriť o ďalších faktoroch ako dostupnosť pracovnej sily, dostupnosť lokality, celý zásobovací reťazec, daňové aj odvodové záležitosti.

Práve v týchto záležitostiach strácame? Najmä ak porovnávame Bratislavu s mestami ako Praha, Varšava či Budapešť? Viedeň v tomto porovnávaní radšej nespomínam.

V tomto smere sa môžeme baviť o dvoch rôznych odvetviach. Kým priemyselní investori smerujú skôr do regiónov, investori zo znalostnej ekonomiky, ako sú zdieľané centrá, si vyberajú skôr väčšie mestá. V tomto smere Bratislave nie je preferovanou lokalitou. Dnes môže konkurovať skôr sekundárnym mestám ako Lodž, Krakov, Gdansk či Brno. Nemôžeme sa porovnávať s takými mestami ako Praha či Varšava.

Zlepšuje sa to alebo sa to zhoršuje?