Chlieb a hry. Za lotériu sa dá skryť neschopnosť, hovorí ekonóm

V nedeľu sa konalo prvé kolo losovania.

19. aug 2021 o 15:24 Nikola Šuliková Bajánová

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/index7/embed/episodes/Podcast-Index---nov-tdenn-podcast-o-ekonomike-a-podnikan-emls8o/a-a3spl7g

V očkovacej prémii možno vyhrať až 500-tisíc eur. Na celý projekt ministerstvo financií vyčlenilo viac ako 26 miliónov eur. Podľa odhadov Útvaru hodnoty za peniaze dosahujú spoločenské náklady na nezaočkovaného človeka v priemere 4 384 eur.

Na to, aby sa lotéria oplatila, treba, aby presvedčila aspoň 6-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nenechali. Aby sa ale oplatil aj sprostredkovateľský bonus, musí už presvedčiť 24-tisíc ľudí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Peniaze vedia byť motivujúce, no naopak vedia aj odstrašiť. Hovorí to Maroš Servátka, behaviorálny ekonóm z Macquarie Business School v Sydney, s ktorým sa Nikola Šuliková Bajánová rozprávala.

Potvrdzuje to aj štúdia UCLA, ktorú spomínajú analytici ÚHP. Skúmala zámery medzi nezaočkovanými Američanmi. Príspevok 100 dolárov by zvýšil pravdepodobnosť zaočkovania proti koronavírusu u 37% opýtaných, no zároveň 15% by odradil.

Okrem toho, efekt a efektivitu lotérie je takmer nemožné vyhodnotiť, pretože v registrácii neexistuje zber dát o motivácii očkovať sa. Viac už v tejto epizóde podcastu Index.